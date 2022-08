De Ligt will "definitiv lange beim FC Bayern bleiben"

IMAGO/motivio

Matthijs de Ligt soll der neue Chef des FC Bayern werden

Mit der Verpflichtung von Matthijs de Ligt ist dem FC Bayern in diesem Sommer ein echter Transfer-Coup gelungen. Der Innenverteidiger hat nun über seinen Start in München gesprochen - und gleichzeitig ein erstes Treuebekenntnis abgegeben.

"Ich möchte definitiv für eine lange Zeit beim FC Bayern bleiben, ansonsten hätte ich nicht für fünf Jahre unterschrieben", sagte der 23-Jährige in einem Interview mit "De Telegraaf". Der Wechsel zum deutschen Rekordmeister sei "zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere einfach der perfekte Schritt" gewesen, meinte der Niederländer.

Zu Saisonbeginn musste sich de Ligt unter Cheftrainer Julian Nagelsmann noch mit einer Joker-Rolle begnügen. Dies sei allerdings "ein Teil des Plans, den wir uns vorgenommen haben. Die Trainer haben mir gesagt, dass sie wollen, dass ich zuerst trainiere, damit ich das auf den Platz bringen kann, was von einem Verteidiger bei Bayern München erwartet wird", verriet der ehemalige Juventus-Profi.

De Ligt: "Ich muss einfach super fit werden"

Dabei geht der Blick des Abwehrspielers auch schon in Richtung der Winter-WM in Katar (20. November bis 18. Dezember). "Mit der bevorstehenden Weltmeisterschaft kommen die Spiele in einem irren Tempo, und es wird eine lange Saison werden. Ich muss einfach super fit werden und bleiben", erklärte de Ligt.

Aktuell befindet sich der Niederländer noch auf der Suche nach einer Bleibe in München. "Wir hatten ein Haus gefunden, aber dann stellte sich heraus, dass es erst in zwei Jahren wieder verfügbar sein würde. Aber ich möchte nicht einfach nur ein Haus kaufen. Es muss an einem Ort sein, an dem wir uns in den kommenden Jahren wohlfühlen werden", sagte de Ligt.

Diese Worte zeigen: Der Neuzugang plant, lange an der Isar zu bleiben. Schon bald dürfte de Ligt erstmals in der Startaufstellung des FC Bayern stehen.