Kurios: Köln spielt, doch Neuzugang Tigges schaut BVB-Match

IMAGO/Herbert Bucco

Steffen Tigges wechselte im Sommer vom BVB zum 1. FC Köln

Kurioser Moment am vergangenen Spieltag: Obwohl seine neuen Teamkollegen vom 1. FC Köln am Samstagnachmittag bei RB Leipzig im Einsatz waren, verfolgte Neuzugang Steffen Tigges, der für den Profi-Kader nicht nominiert worden war, zeitgleich lieber die Drittliga-Partie seiner früheren Mitspieler von der BVB U23. Ärger droht dem Angreifer deshalb jedoch nicht.

Rund 1,5 Millionen Euro investierte der 1. FC Köln im Sommer in die Dienste von Steffen Tigges. Zuvor hatte der baumlange Stürmer über die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund den Sprung in die Bundesliga-Auswahl geschafft, für die er - überwiegend als Joker - in 15 Einsätzen drei Mal traf.

Nachdem ein Wechsel im Vorjahr noch am Veto der Westfalen gescheitert war, klappte es im zweiten Versuch schließlich doch. Einen Traumstart legte Tigges an seiner neuen Wirkungsstätte allerdings nicht hin.

Seine schwerwiegende Fußverletzung aus dem Frühjahr machte dem 24-Jährigen noch zu schaffen, der Trainingsrückstand war groß. Daher entschied Köln-Coach Steffen Baumgart, dass Tigges zunächst in der Regionalliga-Auswahl Spielpraxis sammeln soll.

Ex-BVB-Stürmer Tigges erstmals im Profi-Kader des 1. FC Köln

So kam es am Samstag dann zu einer skurrilen Situation, als Tigges auf der Tribüne des Dortmunder Westfalenstadions gesichtet wurde, um das Drittliga-Derby zwischen dem BVB und Rot-Weiß Essen zu verfolgen, während die Effzeh-Profis zeitgleich in Leipzig um Punkte kämpften.

Der gebürtige Osnabrücker war als Zuschauer bei seinem Ex-Verein vor Ort, nachdem sein Spiel mit der Kölner Reserve gegen Rot-Weiß Oberhausen am Vorabend abgebrochen worden war. Fans beider Lager hatten den Rasen gestürmt.

Warum er das Match seiner neuen Teamkollegen in Leipzig nicht von Beginn an am TV verfolgte, ist nicht bekannt. Ungemach droht ihm deshalb jedoch nicht. Im Gegenteil: Trainer Baumgart stellte Tigges zu Wochenbeginn bereits einen Platz im Profi-Kader in Aussicht. Am Dienstag ließ er Taten folgen, der Neuzugang wird in der Conference-League-Qualifikation gegen Fehervar FC zum Aufgebot zählen.