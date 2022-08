VfB-Star spricht über Kalajdzic-Gerüchte

IMAGO/Revierfoto

Tiago Tomás (r.) stürmt zusammen mit Sasa Kalajdzic für den VfB

Die Spekulationen um einen möglichen Transfer von Sasa Kalajdzic beschäftigen den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart derzeit regelmäßig. Innerhalb des Teams ist die Meinung zu der Personalie dabei ziemlich eindeutig, wie Offensivkollege Tiago Tomás nun bekräftigte.

Im Gespräch mit der "Bild" meinte der Portugiese auf Kalajdzic angesprochen: "Die Gerüchte sind kein Thema, über das wir täglich innerhalb der Mannschaft sprechen. Sasa ist bei uns und jeder möchte, dass er bleibt. Ich denke, dass er beim VfB glücklich ist."

Der österreichische Nationalspieler glänzte in der bisherigen Spielzeit als Assistgeber, bereitete alle drei VfB-Treffer an den ersten beiden Spieltagen vor.

Für einen Sieg hat es bisher noch nicht gereicht für die Schwaben, bei denen Tomás neben Sasa Kalajdzic und Silas Katompa Mvumpa jeweils in der Startelf stand.

Leihgeschäft zwischen Sporting und dem VfB läuft noch bis Sommer 2023

Trotz des bisher fehlenden Dreiers blickt der Leihspieler nicht unzufrieden auf die ersten Wochen der neuen Saison zurück: "Wir hätten mit etwas Glück beide Spiele gewinnen können, die Leistung war über weite Strecken gut. Aber es gibt auch Dinge, die wir als Team noch verbessern müssen. Wenn wir so weitermachen, werden wir bald den ersten Sieg holen", meinte der 20-Jährige zuversichtlich.

Nach seiner Ausleihe aus Lissabon fühlt sich Tomás im Ländle mittlerweile gut aufgehoben, wie er selbst betonte: "Ich fühle mich schon fast wie zu Hause, natürlich noch nicht ganz wie in Lissabon. Meine Familie und Freunde unterstützen mich sehr, kommen mich regelmäßig besuchen."

Sportlich will er nun an seine starken Leistungen aus der Vorsaison anknüpfen, als er mit 14 Rückrunden-Einsätzen seinen Anteil zum Klassenerhalt der Stuttgarter beisteuern konnte. Nach derzeitigem Stand ist Tiago Tomás noch bis zum Sommer 2023 von Sporting an den VfB ausgeliehen.