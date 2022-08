Meunier-Abgang vom BVB? Kehl spricht Machtwort

IMAGO/Revierfoto

Thomas Meunier spielt seit 2020 für den BVB

In den vergangenen Tagen wurde Rechtsverteidiger Thomas Meunier immer wieder mit einem Abgang vom BVB in Verbindung gebracht, prominente Namen wie der FC Barcelona und Manchester United sollen Interesse am Belgier zeigen. Nun hat sich Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl zu den Gerüchten geäußert.

Obwohl Thomas Meunier in seinen ersten beiden Jahren extrem wechselhaft gespielt hat, soll der 30-Jährige bei den europäischen Top-Klubs weiterhin hoch im Kurs stehen.

Keine zwei Wochen vor Ende der Transfer-Frist halten sich die Spekulationen um einen Last-Minute-Abgang des Abwehrspielers aus Dortmund hartnäckig.

Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" sind bislang aber weder aus Barcelona noch aus Manchester konkrete Offerten für Meunier eingegangen. Auch habe er selbst keinen Wechselwunsch hinterlegt.

"Wir sehen aktuell keinen Anlass, ihn abzugeben. Das ist nicht unser Plan", sagte Borussia-Sportdirektor Sebastian Kehl der Zeitung.

Meunier-Abgang vom BVB nur bei einem unmoralischen Angebot

Zum Umdenken bewegen könnte den Bundesligisten allenfalls ein unmoralisches Angebot, mit dem Stand jetzt jedoch eher nicht zu rechnen ist. Zudem müsste im Gegenzug ein Sofort-Ersatz parat stehen.

Meuniers aktuelles Arbeitspapier beim BVB ist noch bis 2024 gültig. Unter Trainer Edin Terzic hat der Defensivmann derzeit einen Stammplatz inne. Insgesamt kam er seit seiner Ankunft in Deutschland in 62 Pflichtspielen zum Einsatz (drei Tore, sieben Vorlagen).

Als positionsgetreue Alternativen stünden im Kader momentan nur der gerade erst genesene Mateu Morey sowie Wechsel-Kandidat Felix Passlack zur Verfügung. Überraschend ist das Veto von Kehl daher nicht.

Am Samstag treffen die Westfalen im Rahmen des 3. Bundesliga-Spieltags daheim auf Aufsteiger Werder Bremen. Meunier dürfte dann wieder zur Startelf gehören.