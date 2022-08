Medien: Zukunft von RB-Star entschieden

IMAGO/Jan Huebner/Frick

Amadou Haidara (r.) bleibt RB Leipzig wohl treu

Lange war unklar, ob Amadou Haidara RB Leipzig in diesem Sommer noch verlassen würde. Nun scheint die Entscheidung über seine Zukunft gefallen zu sein.

Der 24-Jährige will laut Infos der "Bild" bei den Sachsen bleiben. Noch im Winter hatte es Gerüchte um einen Wechsel des Mittelfeldspieles nach England gegeben. Vor allem Newcastle und Manchester United sollen damals an einem Transfer von Haidara interessiert gewesen sein.

Diese Entscheidung sich in Leipzig durchbeißen zu wollen kommt durchaus überraschend, da der Malier in der laufenden Saison kaum Spielzeit bekam.

Obwohl mit Konrad Laimer ein Konkurrent auf der seiner Position zu Beginn der Spielzeit ausfiel, stand Haidara 2022/23 bisher nur drei Minuten auf dem Platz.

Viele englische Wochen für RB Leipzig

Bis zur WM in Katar warten auf den amtierenden DFB-Pokal-Sieger allerdings noch neun englische Wochen. Neun Wochen also, in denen sich Haidara beweisen kann.

"Dieser Kader wird ins Rollen kommen. Die Spieler werden ihre Minuten sammeln, wenn wir englische Wochen haben. Sie müssen geduldig sein und können dann in Fahrt kommen, wenn wir mehr Spiele haben", sagte RB-Trainer Domenico Tedesco zuletzt zur Konkurrenzsituation in der Mannschaft.

Zuletzt hatte der Berater von Emil Forsberg Kritik an den Leipzigern geübt, da sein Schützling nach der Verpflichtung von Timo Werner beim Spiel gegen den 1. FC Köln über die gesamte Spielzeit auf der Bank schmorte.

RB Leipzig hofft auf ersten Saisonsieg

Haidara kam im Januar 2019 von RB Salzburg nach Leipzig und absolvierte seitdem insgesamt 113 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm elf Tore, weitere sieben bereitete er vor.

Aufgrund einer Innenbandverletzung verpasste der 24-Jährige einen Großteil der Rückrunde der vergangenen Saison. Zuvor nahm er mit Mali am Afrika-Cup teil, verlor jedoch im Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Äquatorialguinea.

Am 3. Spieltag trifft RB Leipzig im Topspiel auf Union Berlin und hofft nach zwei Unentschieden zu Saisonbeginn auf den ersten Sieg.