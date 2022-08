"Extrem engagiert": Wolf schwärmt von BVB-Coach Terzic

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Marius Wolf hat sich beim BVB zuletzt empfohlen

Nicht bloß wegen seines Tores gegen den SC Freiburg am vergangenen Spieltag konnte Marius Wolf bei Borussia Dortmund zuletzt Pluspunkte sammeln. Vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen hat sich der variable Flügelspieler nun selbst zu seiner Situation beim BVB geäußert.

"Ich bin ja schon fünf Jahre bei der Borussia, war zunächst zu Hertha BSC Berlin und dann zum 1. FC Köln ausgeliehen. Richtig angekommen in Dortmund bin ich in der letzten Spielzeit, als ich 37 Pflichtspiele absolviert habe, davon 17 von Anfang an. Eine sehr ordentliche Saison nach meiner Auffassung", kommentierte der 27-Jährige seine Stellung im Team im Interview mit der "Deichstube".

Zwar war der ehemalige Frankfurter in den ersten Pflichtspielen jeweils nur Edeljoker. Der neue BVB-Coach Edin Terzic setzt aber augenscheinlich fest auf ihn als Meunier-Vertreter auf der rechten Abwehrseite.

Für Wolf selbst ist gerade seine Vielseitigkeit seine größte Waffe. "Die rechte Seite ist ja nicht unbedingt meine angestammte Position. Im Spiel davor gegen Leverkusen kam ich rein und spielte auf der linken offensiven Außenbahn. Also, ich bin nicht so fokussiert auf eine Rolle. Ich will da spielen, wo der Trainer mich einsetzt", machte er deutlich.

Die Ideen des Trainers sind bei der Borussia zu Beginn dieser Saison ohnehin in aller Munde. Da Edin Terzic nun erstmals ohne Ablaufdatum am Ruder sitzt, stellen sich viele Beobachter die Frage, wie weit der Sauerländer seinen Herzensverein führen kann.

Wolf sieht kein Mentalitätsproblem beim BVB

Rein fachlich sieht Wolf den Cheftrainer auf einem exzellenten Niveau. "Er ist extrem engagiert und erfolgsorientiert. Er ist ein junger und dynamischer Coach, der sehr gut zu unserer Mannschaft passt, weil Edin Terzic in allen Belangen so tickt wie unsere Mannschaft und in jeder Phase Gas gibt wie wir alle. In den ersten beiden Spielen hat es Edin sehr gut gemacht", lobte er.

Eine Aufgabe des neuen Trainers ist es aktuell, für Aufbruchsstimmung zu sorgen und das verhasste Mentalitätsthema endlich zu überwinden. Wolf findet, dass der BVB in Sachen Mentalität allerdings auch schon unter Marco Rose Fortschritte gemacht hat.

"Ich habe da auch schon im letzten Jahr nicht so ein Problem gesehen wie manch anderer. Wir sind schon gut beraten, dass wir auf uns schauen. Wir müssen in jedem Spiel unsere Leistung abrufen", so Wolf.