Medien: Erste Zweifel der Bayern-Stars an Nagelsmann

Zweifel an Julian Nagelsmann beim FC Bayern?

Nach dem dritten sieglosen Bundesligaspiel in Folge wächst beim FC Bayern die Unruhe. Angeblich gibt es in der Mannschaft erste Zweifel an Trainer Julian Nagelsmann.

1:1 gegen Borussia Mönchengladbach, 1:1 bei Union Berlin, zuletzt 2:2 gegen den VfB Stuttgart: Der FC Bayern steckt in der Fußball-Bundesliga in einer Ergebniskrise.

Mit dem neuen Spitzenreiter Union Berlin und dem SC Freiburg rangieren nach sechs Spieltagen gleich zwei Teams in der Tabelle vor dem deutschen Rekordmeister - ein Zustand, der zu den Ansprüchen der Münchner trotz des frühen Saisonzeitpunkts ganz und gar nicht passt.

Kein Wunder also, dass es intern knirscht. Glaubt man einem "Bild"-Bericht vom Sonntagabend, der sich auf Kabinen-Interna beruft, wächst innerhalb des Kaders die Unzufriedenheit mit der taktischen Herangehensweise von Trainer Julian Nagelsmann.

FC Bayern: Diese Kritikpunkte äußerte Julian Nagelsmann

Auch, dass sich der 35-Jährige nach dem enttäuschenden Remis gegen den VfB wenig selbstkritisch äußerte und stattdessen seine Stars öffentlich anzählte, soll bei diesen nicht gut angekommen sein.

Nagelsmann hatte fehlende "Aggressivität im Ballbesitz" sowie "einen Tick zu viel Kontrolle" und "ein bisschen zu wenig Risiko und Gier nach vorne" bei seinen Schützlingen angemahnt.

Serge Gnabry, Leroy Sané und Jamal Musiala nannte der Chefcoach des FC Bayern sogar explizit, da sie Chancen auf das dritte Tor vergeben hatten.

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic forderte bei "Sport1", das Team müsse am Dienstag im Champions-League-Kracher gegen Robert Lewandowski und seinen FC Barcelona "drei Gänge" hochschalten. Barca präsentierte sich zuletzt in der heimischen Liga sowie der Königsklasse extrem formstark.

FC Bayern: Schiri-Attacke von Oliver Kahn?

Nach dem Stuttgart-Spiel lagen offenbar auch die Nerven bei Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn blank.

"Bild" berichtet über eine Verbalattacke des früheren Torwart-Titans auf Schiedsrichter Christian Dingert in den Katakomben der Allianz Arena.

Der Elfmeter, der in der Nachspielzeit zum Stuttgarter Ausgleich führte, habe Kahn in Rage gebracht, heißt es.