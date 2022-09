FC Bayern droht längerer Ausfall von Hernández

IMAGO/Heiko Becker

Lucas Hernández (r.) stand gegen Barcelona gleich mehrfach im Mittelpunkt

Erst war er der gefeierte Held, dann das große Sorgenkind beim FC Bayern: Lucas Hernández traf am Dienstagabend gegen den FC Barcelona zum 1:0 für seine Farben, beendete das Heimspiel in der Champions League dann aber mit einer Verletzung. Droht jetzt ein Ausfall des Abwehr-Stars?

Sein Kopfballtor zur Führung gegen die Katalanen war nicht der einzige Geniestreich des Franzosen, der erst zum zweiten Mal überhaupt in seiner dreijährigen Zeit beim FC Bayern ein Tor erzielt hatte.

Auch kam der 26-Jährige seiner eigentlichen Kernaufgabe als Innenverteidiger sehr gut nach und schränkte den Aktionsradius seines ehemaligen Teamkollegen Robert Lewandowski bei Barca bedeutend ein - sport.de-Note 2,5.

Wenige Momente vor dem Abpfiff, als Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann bereits fünfmal gewechselt hatte, zog sich Hernández dann aber offenbar eine Muskelverletzung zu. Nach einem Zweikampf mit Barca-Joker Frank Kessié fasste sich der Weltmeister von 2018 direkt schmerzverzerrt an die Leiste.

Nach Spielende ließ Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann keinen Zweifel daran, dass ein längerer Hernández-Ausfall droht: "Er hat gefühlt, dass da irgendwas gerissen ist im Adduktorenbereich", so der FCB-Coach über seinen Innenverteidiger.

Auch Pavard und Upamecano verletzten sich

Vom Stadion ging es für Hernández direkt zu weiteren medizinischen Untersuchungen. So wurde in der Nacht noch eine MRT-Aufnahme des lädierten Leistenbereichs angefertigt.

"Sein Bewegungsablauf war jetzt nicht ganz so rund in der Kabine. Daher gehe ich schon davon aus, dass da was ist. Aber ich weiß es noch nicht zu 100 Prozent", führte Nagelsmann weiter aus.

Der Abwehrstar der Münchner fehlte in diesem Kalenderjahr schon mehrfach mit muskulären Problemen. Im Laufe des Mittwochs soll es nach weiterführenden Untersuchungen dann endgültig Klarheit darüber geben, wie lange Hernández auszufallen droht.

Der gebürtige Marseiller war derweil nicht der einzige Abwehrspieler des FC Bayern, der sich in der Partie gegen Barcelona verletzte.

Schon im ersten Durchgang musste Landsmann Benjamin Pavard nach einem Zusammenprall mit Barcas Marcos Alonso angeschlagen ausgewechselt werden. Und auch Dayot Upamecano klagte nach dem Heimsieg über Schmerzen, bekam einen Schlag auf das linke Knie.