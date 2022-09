Hummels geht nach CL-Pleite auf Reus los

IMAGO/Revierfoto

BVB-Abwehrchef Mats Hummels hier in der Diskussion mit Emre Can

Borussia Dortmund kassierte am Mittwochabend in der Champions League bei Manchester City die zweite Pleite in Serie. Obwohl der BVB über weite Strecken eine starke Partie ablieferte, kam es nach Spielende offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen Marco Reus und Mats Hummels.

Der Abwehrchef ging sichtlich aufgebracht mit erhobenem Zeigefinger auf seinen Kapitän zu. Reus schien sich für Hummels' Worte allerdings weniger zu interessieren. Er begrüßte lieber Matchwinner und Ex-BVB-Star Erling Haaland und verließ im Anschluss das Feld in Richtung Kabine.

Im Interview nach dem Spiel haderte Hummels mit der späten Niederlage seiner Mannschaft. "Wir haben uns 80 Minuten lang aufgeopfert, hatten ManCity genau dort, wo wir sie haben wollten", sagte der BVB-Verteidiger gegenüber "DAZN".

BVB: Mats Hummels kritisiert Mitspieler

Danach richtete er die Kritik in die Richtung seiner Mitspieler: "Und dann haben wir einfach zwei freie Bälle 20 Meter vorm Tor zugelassen, anstatt 95 Minuten lang über die Grenze zu gehen. Es lang nicht an einer Systemumstellung, wir sind vor den Gegentoren einfach zu passiv geworden".

Hummels selbst konnte bei beiden Gegentreffern nur machtlos zusehen. Die Kritik könnte auch Gegenstand seines Aufregers gegenüber Reus gewesen sein, der Torschütze John Stones vor seinem Ausgleich aus der zweiten Reihe nicht entschieden unter Druck gesetzt hatte.

BVB zeigt starke Leistung in Manchester

Der BVB kann aber auch Positives aus Manchester mitnehmen. Über weite Phasen des Spiels boten Hummels und Co. defensiv eine eindrucksvolle Leistung.

Lange Zeit konnten sich die Dortmunder Hoffnung darauf machen, Punkte zu entführen. Zumal Jude Bellingham die Borussia in der 56. Minute sogar in Führung gebracht hatte.

In der Schlussphase der Partie erhöhten die Citizens dann aber den Druck und konnten durch zwei Tore innerhalb von vier Minuten die Partie zu ihren Gunsten drehen. Bei den Treffern von Stones und Haaland sah die BVB-Abwehr nicht gut aus.