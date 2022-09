Wirbel um kuriosen Jubel von Ex-BVB-Star Sancho

IMAGO/Stefan Constantin/News Images

Ex-BVB-Star Jadon Sancho traf in der Europa League für Manchester United

Nach einer schwachen Debüt-Saison in der Premier League kommt der ehemalige BVB-Star Jadon Sancho immer besser in Fahrt. In der Europa League brachte der Engländer Manchester United auf die Siegerstraße - und präsentierte beim Torjubel seinen Schienbeinschoner. Was steckte hinter der kuriosen Aktion?

Mitte August kursierte ein erstaunlicher Fakt: Die Anzahl der Trainer, unter denen Jadon Sancho bei Manchester United spielte (4), überstieg die Zahl der Premier-League-Tore, die der ehemalige Dortmunder für den Klub bis dato erzielt hatte (3).

Diese Gegenüberstellung fasst die vergangene Spielzeit Uniteds und auch Sanchos treffend zusammen.

Ole Gunnar Solskjaer wurde wegen ausbleibender Erfolge entlassen. Zunächst übernahm Michael Carrick als Interimstrainer, wenig später Ralf Rangnick bis zum Saisonende. Zur neuen Spielzeit startete Erik ten Hag seine Sanierungsmission.

Schwierige Zeit für Ex-BVB-Star Jadon Sancho

Mittendrin: Jadon Sancho. Der Flügelflitzer war im Jahr zuvor für 85 Millionen Euro vom BVB zum englischen Rekordmeister gewechselt. Die Inkonstanz auf der Trainerbank färbte auch auf den Youngster ab, der erst in der Rückrunde zum Stammpersonal zählte und selten überzeugte.

Unter Neu-Trainer ten Hag läuft es für Sancho ungleich besser. Während Cristiano Ronaldo weiter auf der Bank schmort, hält der Teammanager trotz des verkorksten Saisonstarts an Sancho fest.

Der 22-Jährige zahlt das Vertrauen zurück und steht schon jetzt bei zwei Saisontoren. Auch United selbst rehabilitierte sich, zeigte zuletzt einen deutlichen Aufwärtstrend und ist mittlerweile Tabellenfünfter der Premier League.

In der Europa League starteten die Red Devils mit einer überraschenden 0:1-Niederlage gegen Real Sociedad. Am Donnerstag folgte dann ein überlegener Auswärtssieg beim moldawischen Vertreter Sheriff Tiraspol. Sancho erzielte den 1:0-Führungstreffer nach einem schönen Dribbling im Sechzehner.

Kurioser Jubel von Jadon Sancho: "Das war eine kleine Geste"

Ebenso sehenswert war der Jubel des Außenbahnspielers: Sancho fischte seinen Schienbeinschützer aus dem Stutzen und präsentierte den Schoner in die Kameras.

Im Anschluss an die Partie erklärte der Ex-Dortmunder die Hintergründe des kuriosen Jubels. "Ein kleiner Junge gab mit die Schienbeinschoner und fragte, ob ich sie tragen könnte, ich sagte: 'Klar, kein Problem'. Das war eine kleine Geste für ihn", erklärte der United-Star bei "BT Sport".

Auf seinen Social-Media-Kanälen postete Sancho anschließend ein Foto, dass ihn mitsamt seiner neuen Schoner zeigt. "Das ist für dich Jacob, kleine Legende", schrieb er dazu. Auf dem Schienbeinschoner ist im Übrigen Sanchos Konterfei zu sehen.