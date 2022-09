Voting: Wähle jetzt deine DFB-Wunschelf gegen England!

IMAGO/Marc Schueler

Wen beordert Hansi Flick in die Startelf?

Am Montagabend (20:45 Uhr) trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum Abschluss der Nations League im Wembley Stadium auf England.

Welchen Spielern soll Bundestrainer Hansi Flick kurz vor der WM in Katar in der Startelf das Vertrauen schenken? Welche Stars gehören auf die Bank? Wähle bei sport.de jetzt Deine Wunschelf für das Duell mit den Three Lions!

Für die Partien gegen Ungarn (0:1) und England hat Flick erstmals Armel Bella-Kotchap in die deutsche A-Nationalmannschaft berufen.

Kapitän Manuel Neuer und dessen Bayern-Kollege Leon Goretzka mussten das Team-Hotel derweil vorzeitig verlassen. Beim Münchner Duo waren die Coronatests positiv ausgefallen. Auch Julian Brandt reiste schon vor dem Ungarn-Spiel krankheitsbedingt ab. Später verließen auch Antonio Rüdiger (Gelbsperre) und Lukas Nmecha (Knieprobleme) das DFB-Camp.

Vergeblich sucht man derweil auch den Namen von Mats Hummels im Kader. Der Weltmeister von 2014, der sich im Trikot des BVB 2022/23 bislang wieder wie zu besten Zeiten präsentiert, durfte durchaus auf seine Rückkehr ins DFB-Team hoffen. Flick verzichtete allerdings auf den 33-Jährigen.

