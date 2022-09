Fans fordern Tuchel als WM-Coach

IMAGO/Sean Ryan/Shutterstock

Thomas Tuchel steht derzeit ohne Engagement da

2021 führte Thomas Tuchel den FC Chelsea zum Gewinn der Champions League, ein gutes Jahr nach dem Erfolg setzten die Blues den deutschen Trainer durchaus überraschend vor die Tür. Wohl auch, da zwischen Tuchel und den neuen Klub-Eigentümer die Chemie nicht passte. Für viele Fans kam die Entscheidung zumindest überraschend. Von den Rängen hört man nun Stimmen, die Tuchel in ein neues Amt heben wollen.

Nach fünf sieglosen Spielen in Serie wächst in England die Kritik an Nationalcoach Gareth Southgate, einen potenziellen Nachfolger hat man in den sozialen Medien derweil schon auserkoren: Thomas Tuchel.

"Was haben wir zu verlieren? Gebt ihm den Job und lasst ihn seine Sache machen. Noch sind 59 Tage Zeit", fordert ein User unter dem Hashtag #TuchelForEngland.

"Ich habe größten Respekt für das, was Southgate mit England erreicht hat, aber er hätte nach der EM gehen sollen. Gareth hat das Team nicht weiterentwickelt und ist naiv genug, mit Spielern fortzufahren, die nicht spielen sollten. Holt Tuchel", lautet der Wunsch eines anderen Twitter-Nutzers.

Dass der englische Verband die Stimmen erhört, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich. So kurz vor einem Turnier den Trainer zu wechseln, wäre zumindest eine außergewöhnlich überraschende Maßnahme.

Southgate betonte derweil zudem, dass er sich den Job absolut weiterhin zutraut. "Ich denke, ich bin die richtige Person, um die Mannschaft ins Turnier zu führen", sagte der 52-Jährige vor der Partie gegen die DFB-Elf zum Abschluss der Nations League am Montag (20:45 Uhr/RTL): "Ich glaube, so ist sie stabiler, ohne Zweifel."

Die Three Lions stehen nach nur zwei Punkten aus fünf Partien bereits als Absteiger in die Liga B fest, aus dem Spiel heraus gelang in der Nations League kein einziger Treffer. Nach der jüngsten 0:1-Pleite in Italien war Southgate von den mitgereisten Fans gnadenlos ausgepfiffen worden, auch in der britischen Presse hagelte es Kritik.