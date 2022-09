Plattenhardt spricht über die "neue" Hertha

IMAGO/O.Behrendt

Marvin Plattenhardt spielt bereits seit 2014 bei Hertha BSC

Das Berliner Urgestein Marvin Plattenhardt hat erklärt, warum Hertha BSC in diesem Jahr - trotz auf dem Papier bislang nur durchwachsener Leistungen - deutlich positiver in die Zukunft blicken kann.

In der letzten Saison schleppte sich Hertha BSC von Krise zu Krise, landete auf dem Relegationsrang und stieg beinahe ab. In der aktuellen Spielzeit haben die Berliner nach sieben Spieltagen ebenfalls erst sechs Punkte gesammelt, doch die Lage im Klub ist eine ganz andere, wie Marvin Plattenhardt beteuert.

"Wir arbeiten sehr gut zusammen. Im ganzen Klub, in der Mannschaft, praktisch in jedem Bereich ist neuer Schwung drin. Das ist überall spürbar", sagte Plattenhardt dem "kicker". Die Richtung, die seine Mannschaft unter dem neuen Coach Sandro Schwarz eingeschlagen hat, "stimmt", betonte der neue Kapitän des Berliner Klubs.

"Aber wir hätten natürlich gerne mehr als die sechs Punkte", fügte der Routinier hinzu. In den letzten Spielen hätte sein Team "insgesamt vier Punkte liegen gelassen" - gegen Bayer gab es einen Handelfmeter nicht, in Mainz fiel der Ausgleich in letzter Sekunde - "mit denen wir dann auch in der Tabelle anders dastünden", rechnete der frühere Nationalspieler vor und fügte an: "Trotzdem: Jeder hier spürt den frischen Wind."

Im Vergleich zur letzten Saison habe sich vor allem das Offensivspiel verändert und verbessert, so Plattenhardt weiter. "Wir kommen jetzt schneller in die Tiefe und kreieren viele Chancen", sagte er über das Umschaltspiel der Berliner.

Plattenhardt: "Mache mir keine Sorgen ..."

"Aber auch defensiv haben wir einen klaren Schritt nach vorn geschafft und sind viel kompakter. Man sieht, dass auch die Offensivspieler gut nach hinten mitarbeiten. Wir treten mehr als Einheit auf. Das war in der Vergangenheit nicht immer so", legte der 30-Jährige den Finger in die Wunde.

Dass es dennoch bislang "nur" zu sieben Toren in sieben Spielen reichte, ist für Plattenhardt kein Beinbruch. "Borussia Dortmund hat als Tabellenzweiter auch nur zwei Tore mehr geschossen", zog der Verteidiger einen Vergleich zum BVB.

"Manchmal fehlt uns hier und da noch die letzte Entschlossenheit im Abschluss, manchmal die richtige Entscheidung beim letzten oder vorletzten Ball. Aber ich mache mir keine Sorgen um unsere Stürmer. Ich habe großes Vertrauen in sie", füllte der neue Kapitän seine Anführerrolle fachgerecht aus.

Plattenhardt: So hat Schwarz Hertha BSC verändert

Dass er nun Spielführer ist, war der Wunsch von Trainer Schwarz, der laut Plattenhardt großen Anteil am "neuen" Hertha-Stil hat.

Er "hat die ganze Mannschaft von Beginn an mitgenommen. Er hat jeden von uns gekitzelt und mit seinen Inhalten gekriegt. Er peitscht uns von draußen an und versucht alles, damit wir 90 Minuten marschieren und bei Ballverlust sofort ins Gegenpressing gehen", verriet der Abwehrmann über den Coach.

"Diese Spielweise hat er uns in der Vorbereitung eingeimpft. Und wir setzen sie, finde ich, in den meisten Spielen schon sehr ordentlich um", freute sich der 30-Jährige.