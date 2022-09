Robert Lewandowski wollte eigentlich lieber zu Real

IMAGO/Daisuke Nakashima

Robert Lewandowski wechselte im Sommer vom FC Bayern zum FC Barcelona

Im Sommer wechselte Robert Lewandowski nach einer langen Transferposse vom FC Bayern zum FC Barcelona. Besonders kurios dabei: Sein Traumverein hieß immer Real Madrid. Jetzt erklärte der Pole den Paradigmenwechsel.

Die Beharrlichkeit, mit der Barcelona um ihn buhlte, nannte der 34-Jährige gegenüber dem polnischen Magazin "Kwartalnik Sportowy" als ausschlaggebenden Grund dafür, seinen großen Traum von einem Transfer zu Real Madrid zu begraben - und stattdessen ausgerechnet beim Erzrivalen der "Königlichen" anzuheuern.

"Als ich sah, wie entschlossen sie waren, mich zu holen, wusste ich, dass dieser Transfer viel realistischer war als alle meine früheren Verbindungen zu Madrid", sagte Lewandowski.

Dass Lewandowski in der Vergangenheit nie einen Hehl daraus machte, dass sein Traumverein immer Real Madrid hieß, leugnete der ehemalige Angreifer des FC Bayern und des BVB dabei nicht. "Die Gedanken und Wünsche eines Menschen können sich in so einer Zeitspanne auch ändern", gab Lewandowski allerdings zu.

Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski: Mit Real Madrid gab es mal Gespräche

Dabei war es nicht so, dass der Wunsch, für die Madrilenen spielen zu können, nicht auch in Erfüllung hätte gehen können. "Mit Real Madrid gab es früher mal Gespräche, aber daraus ist nichts geworden", erläuterte Lewandowski: "Ich wollte immer in La Liga spielen, das stand für mich fest. Und als diesmal Barca anklopfte, war Barca die einzige Option für mich."

Mitte Juli wechselte Lewandowski schließlich für eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen vom FC Bayern zum FC Barcelona. Bei den Katalanen erfüllt "RL9" mit acht Toren in sechs Ligaspielen sowie mit drei Treffern in zwei Champions-League-Partien bislang alle Erwartungen.

Im ersten direkten Duell in der "Königsklasse" mit seinem Ex-Klub FC Bayern blieb Lewandowski ein Torerfolg allerdings verwehrt, die Münchner gewannen mit 2:0. Das Rückspiel in der Vorrundengruppe C steigt am 26. Oktober im Camp Nou.

Mit Lewandowski verabschiedete sich der zweitbeste Torjäger aller Zeiten aus der Bundesliga. Mit 312 Toren in 384 Bundesliga-Begegnungen steht nur Gerd Müller in der ewigen Torschützenliste des deutschen Fußball-Oberhauses vor dem Polen, der wie der "Bomber der Nation" siebenmal Torschützenkönig wurde.