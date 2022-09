Breitseite gegen Gnabry: "Er wirkt etwas satt"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Serge Gnabry beim FC Bayern im Formtief

Der frühere Bundesliga-Profi Maik Franz sieht die aktuellen Leistungen von Nationalspieler Serge Gnabry vom FC Bayern kritisch.

"Man hat so ein bisschen das Gefühl, er wirkt etwas satt. Dieses letzte Feuer, die letzte Bereitschaft, spürt man gerade nicht so", sagte Franz gegenüber "Sport1".

Gnabry komme nach seiner Vertragsverlängerung bis 2026 im Juli bislang "nicht richtig in Fahrt", so der frühere Verteidiger.

Vielleicht sei der 27-Jährige wegen seiner Handgelenksverletzung noch etwas gehandicapt, mutmaßte Franz, "weil er die ganze Zeit mit dem Verband rumläuft".

Sieben Torbeteiligungen für den FC Bayern

Gnabry war in elf Pflichtspielen für den FC Bayern 2022/2023 zwar bereits an immerhin sieben Treffern beteiligt. Vor allem während der inzwischen seit vier Spielen andauernden Sieglos-Serie der Münchner in der Bundesliga enttäuschte der gebürtige Stuttgarter aber.

Auch in der zurückliegenden Länderspielphase im DFB-Trikot präsentierte sich Gnabry weit entfernt von seiner Bestform.

Grundsätzlich bringe der frühere Bremer zwar "die Qualitäten mit, auf höchstem Niveau zu überzeugen", sagte Franz. Der Ex-Profi betonte jedoch: "Es ist ein WM-Jahr. Da muss er langsam liefern."

FC Bayern in Sorge wegen Serge Gnabry?

Ein Führungsspieler sei Gnabry allerdings ohnehin nicht, so Franz. "Er ist ein toller Teamplayer. Wenn es läuft, ist auch er da. Einen Führungsspieler zeichnet für mich aber Anderes aus."

Als mögliches positives Beispiel für Gnabry sieht der 41-Jährige seinen Münchner Teamkollegen Leroy Sané. "Da haben auch alle gerätselt", sagte Franz. "Auf einmal legt er einen Zwischenspurt hin und macht ein Tor nach dem anderen."

Gnabrys Formtief sorgt angeblich inzwischen auch für Kopfzerbrechen bei den Verantwortlichen des FC Bayern. Dort herrschten Sorge und mitunter Ratlosigkeit wegen seiner Leistungsschwankungen, berichtete "Sport1".