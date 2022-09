Nkunku-Transfer in die Premier League bahnt sich an

IMAGO/Jose Breton

Christopher Nkunku könnte RB Leipzig im Sommer 2023 verlassen

Ein Premier-League-Schwergewicht arbeitet offenbar zielstrebig an einem Transfer von Christopher Nkunku von RB Leipzig. Der Franzose hat Berichten zufolge sogar schon einen Medizincheck absolviert.

Wie die "Bild" schreibt, will der FC Chelsea den Offensiv-Star von RB Leipzig unbedingt nach London lotsen. Dafür sei bereits der kardiologische Teil des Medizinchecks, unter Aufsicht eines Orthopäden der Engländer, in Frankfurt durchgeführt worden.

Ein kurzfristiger Wechsel Nkunkus in der Winter-Transferpiode in die Premier League erscheint allerdings als unwahrscheinlich.

Nkunku besitzt eine Ausstiegsklausel für 2023

Im Sommer hatte Sportchef Oliver Mintzlaff den Vertrag des französischen Nationalspielers vorzeitig bis 2026 verlängert. Trotz des großen Interesses von Manchester United und Paris Saint-Germain blieb Nkunku den Leipzigern erhalten.

Im Gegenzug lies er sich allerdings eine Ausstiegsklausel für das Jahr 2023 in den Vertrag einbauen. Diese soll auf 60 Millionen Euro beziffert sein. Der FC Chelsea möchte die Klausel gerne aktivieren.

Um größere Aufmerksamkeit in England zu vermeiden, habe der Medizincheck in Deutschland stattgefunden, heißt es. Denn wie das Online-Portal "Fussball Transfers" berichtet, ist auch der FC Liverpool und Jürgen Klopp aus der Premier League am Leipzig-Star interessiert.

Torgarant für RB Leipzig in der vergangenen Saison

Darüber hinaus soll auch Real Madrid ein Auge auf Nkunku geworfen haben. Die Blues gelten aber offenbar als Favorit auf den 20-Tore-Mann der Sachsen der vergangenen Saison.

Nicht nur wegen seiner Torgefahr gehörte Angreifer zu den stärksten Spielern der Leipziger in der vergangenen Spielzeit. Neben seinen Treffern in der Bundesliga legte er zudem 15 weitere Tore auf.

Auch auf internationaler Ebene hat sich Nkunku bereits einen Namen gemacht. In zwölf Spielen im europäischen Geschäft kam er für Leipzig auf starke 11 Tore und zwei Assists.