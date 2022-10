Nagelsmann mit Sonderlob für Bayern-Neuzugang

IMAGO

Mathys Tel durfte beim FC Bayern in der Champions League ran

Mathys Tel gilt beim FC Bayern als großes Versprechen für die Zukunft. Beim lockeren 5:0-Erfolg in der Champions League gegen Viktoria Pilsen durfte der Angreifer rund eine halbe Stunde Spielpraxis sammeln. Von Cheftrainer Julian Nagelsmann erhielt der Münchner Neuzugang im Anschluss Lob.

"Ich war sehr zufrieden mit seiner Leistung", sagte der 35-Jährige auf der Pressekonferenz zu Tels Leistung: "Was mir gefällt ist, dass er eine sehr gute Positionstreue hat - obwohl er ein Dribbler ist und gerne den Ball am Fuß hat. Er ist sehr positionstreu und defensiv sehr fleißig." Dies sei im Alter von gerade einmal 17 Jahren "nicht selbstverständlich", befand Nagelsmann.

Für seinen Auftritt in der Champions League gegen Viktoria Pilsen erhielt der Franzose von sport.de die Note 3,5. Tel war in der 58. Minute für den überragenden Leroy Sané in die Begegnung gekommen.

Tel soll beim FC Bayern langsam aufgebaut werden

"Er fühlt sich in der Mitte sehr wohl. Er ist Mittelstürmer, eine hängende Neun", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der zu Tels Joker-Einsatz erklärte: "Die letzte halbe Stunde plätscherte es natürlich ein bisschen dahin. Da haben wir einen Gang zurückgeschaltet. Das ist im Hinblick auf das Spiel in Dortmund auch ganz normal, wenn man 5:0 führt."

Tel soll beim FC Bayern langsam aufgebaut werden. Bislang absolvierte der Sommer-Neuzugang 201 Pflichtspielminuten für den deutschen Rekordmeister. Im DFB-Pokal bei Viktoria Köln (5:0) und in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (2:2) erzielte Tel seine ersten beiden Tore für die Münchner.

Mit einer Ablöse von rund 20 Millionen Euro ließ sich der FC Bayern das Top-Talent eine stolze Summe kosten. Zumal Tel bei seinem Ex-Verein Stade Rennes im Profiteam noch keine große Rolle gespielt hatte. An der Säbener Straße sind die Verantwortlichen aber davon überzeugt, dass Tel in Zukunft wichtig wird.