Das ist Sanés Comebackplan

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leroy Sané fehlt dem FC Bayern derzeit

Bei der 5:0-Gala gegen den SC Freiburg rückte der FC Bayern am vergangenen Bundesliga-Spieltag die Kräfteverhältnisse im deutschen Fußball-Oberhaus wieder ein gutes Stück gerader gerückt, den Kantersieg bezahlten die Münchner mit der Verletzung von Leroy Sané allerdings teuer. Nun wurde enthüllt, wann der deutsche Nationalspieler sein Comeback plant.

Gegen den SC Freiburg gehörte Sané (sport.de-Note 1,5) mit einem Tor und einer Vorlage zu den herausragenden Akteuren des FC Bayern. Umso bitterer erwischte den Rekordmeister die Nachricht, dass sich der Flügelstürmer gegen die Mannen aus dem Breisgau einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zuzog.

Angeblich plant Sané allerdings, knapp zwei Wochen nach der Verletzung schon wieder auf den Rasen zurückzukehren. Das berichten Christian Falk und Tobias Altschäffl im "Bild"-Podcast "Bayern Insider".

Der 26-Jährige wolle am 01. November im Champions-League-Gruppenspiel gegen Inter Mailand mit von der Partie sein, berichtet das "Bild"-Duo. Sané würde dem FC Bayern somit noch in der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim (22. Oktober) und den 1. FSV Mainz 05 (29. Oktober) sowie in der Königsklasse beim FC Barcelona (26. Oktober) nicht zur Verfügung stehen.

Ausfall bei Barca vs. FC Bayern "sehr, sehr, sehr bitter"

Vor allem der Ausfall im Camp Nou soll Sané angeblich ganz besonders schmerzen. Altschäffl habe erfahren, für Sané sei das Verpassen des Spiels gegen den FC Barcelona "Sehr, sehr, sehr bitter". Auf dieses Duell habe sich Sané eigentlich "sehr gefreut". Das Ziel sei allerdings derzeit der 1. November gegen Inter.

Die WM-Teilnahme des gebürtigen Esseners sollte damit auch gar kein Problem sein. Am 13. November ruft Bundestrainer Hansi Flick seine Auswahl zur Vorbereitung zusammen. Selbst wenn das anvisierte Comeback am 1. November fehlschlägt, besteht also noch ein solider Puffer.