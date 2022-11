Knappen-Idol fällt vernichtendes Urteil über Schalkes Kader

IMAGO/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 steht in der Bundesliga am Tabellenende

Nach zwölf Spieltagen liegt der FC Schalke 04 in der Bundesliga am Tabellenende. Wunderdinge waren dem Aufsteiger zwar nicht zugetraut worden, ein paar Plätze weiter oben wollten die Knappen aber schon stehen. Klub-Legende Rüdiger Abramczik ist ernüchtert.

Von der Euphorie nach der geglückten Bundesliga-Rückkehr als Zweitliga-Meister ist beim FC Schalke nichts mehr zu spüren. Eine lange Niederlagenserie, der folgende Trainerwechsel und das plötzliche Aus von Sportdirektor Rouven Schröder haben den Verein schwer getroffen.

Ein Hoffnungsschimmer war zuletzt die Verpflichtung von Thomas Reis als Chefcoach, schließlich hat der 49-Jährige in der vergangenen Spielzeit beim VfL Bochum bewiesen, mit überschaubaren Mitteln das Maximum aus einem Kader herausholen zu können.

Ob es mit Reis zum Klassenerhalt reicht, müssen die kommenden Monate zeigen. Schalke-Urgestein Rüdiger Abramczik hat jedenfalls Zweifel - nicht wegen des neuen Übungsleiters, sondern wegen des Teams.

"Fakt ist, dass die Mannschaft nicht gut spielt", fällte der 66-Jährige im Interview mit "wettbasis.com" ein knallhartes Urteil. Der ehemalige Nationalspieler ging sogar noch einen Schritt weiter: "Konkret ist es einfach so, dass wir rein fußballerisch, so glaube ich, mit die schwächste Mannschaft in der Bundesliga sind."

Abramczik fordert "ganz normalen, dummen Fußball" vom FC Schalke

Abramczik schlägt deshalb vor, den Ansatz zu ändern. "Wenn man schlecht Fußball spielt, dann muss man die Ärmel hochkrempeln und dann über den Kampf kommen, über den Willen. Dann muss man eben einfach ganz normalen, dummen Fußball spielen", forderte der gebürtige Gelsenkirchener.

Auch der einstige Kultspieler der Königsblauen weiß aber, dass für eine Stabilisierung Ruhe im Umfeld vonnöten ist. Dort herrschte in den vergangenen Tagen allerdings Chaos.

"Jetzt ist natürlich Rouven Schröder auch weg und man weiß nicht, warum und weshalb er aufgehört hat", fasste Abramczik die Entwicklungen bei S04 zusammen. Er selbst habe von "einigen Problemen untereinander im Vorstand" gehört.