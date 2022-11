Bayern zurück auf Eins? Kampfansage von verletztem Müller

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Müller fiel zuletzt mit Hüftproblemen aus

Thomas Müller fiel in den letzten Wochen weitestgehend aus, konnte erkrankt und zuletzt verletzt praktisch den gesamten Oktober beim FC Bayern nur zuschauen. Auch ohne sein Urgestein haben die Münchner jüngst die Kurve bekommen und starke Leistungen gezeigt, was Müller selbst wohlwollend zur Kenntnis nahm.

In seinem monatlichen Newsletter freute sich der 33-Jährige für die Erfolge, die seine Teamkollegen unter anderem in der Bundesliga gegen die Spitzenteams SC Freiburg (5:0) und TSG 1899 Hoffenheim (2:0) sowie in der Champions League gegen den FC Barcelona (3:0) und Inter Mailand eingefahren hatten (2:0).

"In den letzten Wochen hatten wir eine der besten Phasen seit Langem. Die Ergebnisse waren gut, aber viel wichtiger, auch unsere Performance hat sich stetig weiterentwickelt", schrieb Müller, der selbst mit Adduktorenproblemen nur Laufeinheiten absolviert hat.

"Wir haben viele Chancen kreiert und sie effizient verwertet, leidenschaftlich verteidigt, wenige Tore kassiert und selbstbewusst unser eigenes Spiel durchgezogen. Das ergab zuletzt neun Siege aus zehn Spielen für uns", rechnete der Offensiv-Allrounder vor.

Müller will Platz eins mit dem FC Bayern zurückerobern

Besonders positiv äußerte sich der Vizekapitän des FC Bayern über die Variabilität in der Münchner Offensive, die zuletzt in jeder Partie demonstriert wurde: "Wir konnten das erreichen, worüber alle nach dem Abgang von Lewy gesprochen hatten. Wer schießt denn jetzt die ganzen Tore beim FC Bayern? Antwort: alle!"

Wie der Weltmeister von 2014 weiter berichtete, wurde in den letzten Wochen vor allem an den Inhalten Strafraumbesetzung, Vororientierung und der Entscheidungsfindung im vorderen Drittel gearbeitet. Diese Detailarbeit habe sich in den letzten Partien bereits ausgezahlt.

Nachdem sich der FC Bayern nach zwölf Spieltagen schon wieder auf Platz zwei der Bundesliga hervorgearbeitet hat, schob Müller direkt die nächste Kampfansage an Spitzenreiter 1. FC Union Berlin hinterher: "Unser Ziel ist es, noch vor der WM-Pause wieder Tabellenführer zu werden. Es ist wichtig für den Klub, dass wir das erste Kapitel der Saison positiv abschließen und an der Spitze der Liga stehen. Da gehören wir hin."