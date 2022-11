Medien: Frankfurts Diamantenauge vor Wechsel nach England

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Ben Manga (r.) arbeitet seit 2016 für Eintracht Frankfurt

Ben Manga zählt zu den renommiertesten Talentespähern der Fußball-Bundesliga. Der Direktor Profifußball von Eintracht Frankfurt hat unter anderem Evan Ndicka, Tuta und zuletzt Randal Kolo-Muani entdeckt und zur Eintracht gelotst. Jetzt könnte seine Zeit bei den Hessen ein jähes Ende finden.

Trotz seines langfristig laufenden Arbeitspapiers bis 2026 soll der 48-Jährige vor einem Wechsel nach England stehen. Das zumindest vermeldete "Sky". Um welchen Klub es sich aus der englischen Premier League genau handeln soll, ist allerdings noch unbekannt.

Ben Manga ist bereits seit Jahren im Scouting-Bereich tätig und hat sich in seinem Arbeitsfeld einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Er stieg einst bei Alemannia Aachen, für die er auch noch selbst als Profi auflief, als Scout ein.

Über die weiteren Stationen 1899 Hoffenheim und VfB Stuttgart landete er schließlich 2016 bei Eintracht Frankfurt. Für die SGE arbeitete er zunächst offiziell in der Funktion des Chefscouts, ehe er 2021/2022 als Nachfolger von Bruno Hübner zum Direktor Profifußball befördert wurde.

Als Kaderplaner wird Ben Manga ein erheblicher Anteil an den sportlichen Erfolgen der Frankfurter in den letzten Jahren zugeschrieben. So gilt er als einer der Architekten des Kaders, der im Mai dieses Jahres die UEFA Europa League gewann.

Manga holte Borré ablösefrei zu Eintracht Frankfurt

Der in Äquatorialguinea geborene Manga bestritt seine gesamte aktive Spielerkarriere in Deutschland und arbeitete auch als Funktionär bis dato in keinem anderen Land.

Aufgrund der Transfers in den letzten Jahren wurde seine Arbeit aber auch längst bei europäischen Topteams wahrgenommen.

Sein vermeintlich größter Coup gelang Manga wohl im letzten Sommer, als er Stürmer Rafael Borré ablösefrei an den Main lotste. Borré wurde im Finale von Sevilla zum gefeierten Europapokalhelden der Eintracht.