Nach BVB-Gerüchten: Eintracht-Star legt sich fest

IMAGO

Daichi Kamada überzeugt im Trikot von Eintracht Frankfurt

Daichi Kamada ist neben Neuzugang Randal Kolo Muani bisher der Offensiv-Star bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt. Zehn Scorerpunkte stehen in 13 Saisonspielen zu Buche, die den Japaner längst bei anderen Klubs in den Fokus gespielt haben. Nachdem jüngst auch der BVB als Interessent an ihm galt, hat sich Kamada nun zu seiner mittelfristigen Zukunftsplanung geäußert.

Bevor der 26-Jährige mit der japanischen Nationalmannschaft in die WM in Katar starten wird, äußerte er sich gegenüber einer Medienrunde zu den jüngsten Spekulationen um seine Zukunft: "Ich bleibe diese Saison in Frankfurt. Auch wenn es mit anderen Klubs Gespräche im Winter geben könnte, habe ich kein Interesse an einem sofortigen Abgang."

Aussagen, die in Frankfurt bestens ankommen dürften und vorerst wenig weiteren Interpretationsspielraum lassen.

Anlass der jüngsten Transfergerüchte war, dass das Arbeitspapier des offensiven Mittelfeldspielers in der Main-Metropole im kommenden Sommer ausläuft und es bis dato noch keine vorzeitige Vertragsverlängerung gegeben hatte.

Neben dem BVB sollen auch Klubs aus der englischen Premier League sowie der spanischen La Liga den torgefährlichen Mittelfeldspieler auf dem Zettel stehen haben.

Kamada: "Seit zwei Jahren Gespräche mit großen Klubs"

Zumindest bis zum Saisonende soll der Verbleib Kamadas bei Eintracht Frankfurt nun aber feststehen: "Ich habe bereits beschlossen, dass ich mit diesem Trainer und diesem Team die Saison zu Ende spielen will."

Gleichzeitig gab Kamada unumwunden zu, dass die Interessenliste in der letzten Zeit immer länger geworden ist: "Ich bin bei meinen Wunschvereinen, zu denen ich wechseln würde, viel anspruchsvoller als Sie es denken. Es gibt schon seit zwei Jahren Gespräche und Kontakte mit großen Klubs. Natürlich führen wir Gespräche über eine Vertragsverlängerung. Nach meinen erbrachten Leistungen ist das auch keine große Überraschung", zeigte sich der Eintracht-Star voller Selbstbewusstsein.

Fortan sei sein sportlicher Fokus zunächst auf die japanische Nationalmannschaft gerichtet, die am 23. November um 14:00 Uhr gegen die deutsche Auswahl ins Turnier starten wird.