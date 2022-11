Schalke-Keeper Fährmann äußert sich zum "Kuchen-Gate"

IMAGO/RHR-FOTO

Ralf Fährmann ist Ersatzkeeper beim FC Schalke 04

Torhüter Ralf Fährmann hat auf die Berichte um seinen angeblich ausufernden Kuchen-Konsum reagiert, die beim FC Schalke 04 unlängst hohe Wellen schlugen.

"Es ist so: Bei uns in der Kabine steht Kuchen, genau wie Power-Riegel oder auch ein Obstkorb. Ich habe dieses Angebot angenommen und versucht, damit professionell umzugehen. Aber ich werde in Zukunft keinen Kuchen mehr essen", sagte Fährmann gegenüber "Sport Bild".

Das Blatt hatte zuletzt sogar über eine Aussprache zwischen dem Ersatztorwart und Sportvorstand Peter Knäbel berichtet. Dieser soll Fährmanns Vorliebe für Kuchen kritisch hinterfragt und ihm sogar ein Gespräch mit der Ernährungsberaterin des Vereins nahegelegt.

Er habe nicht "jeden Tag Kuchen gegessen", aber die Kritik dennoch angenommen, stellte Fährmann klar und ergänzte: "Ich bin fit. Ich ernähre mich zu Hause vegan und glutenfrei, nur mit der Mannschaft esse ich Fleisch und Fisch, um nach dem Training alle Nährstoffe für meinen Körper zu haben. Ich arbeite extrem hart im Kraftraum, vor und nach dem Training. Und irgendwo habe ich ein gesundes Maß an Eitelkeit, das mich dazu bringt, bestmöglich in Form zu sein."

Ralf Fährmann will "faire Chance" beim FC Schalke 04

Schalke sei "ein Verein, der brutal in der Öffentlichkeit steht. Ich denke, dass es da normal ist, dass solch kleinere Themen so groß aufgegriffen werden. Ich bin so lange in diesem Verein, habe so etwas schon häufiger erlebt. Deshalb konnte ich das relativ entspannt verfolgen", sagte der 34-Jährige.

Spekulationen, er sei mental nicht mehr in der Lage, für Schalke aufzulaufen, trat Fährmann entschieden entgegen: "Allein, dass ich im Normalfall an jedem Wochenende auf der Bank sitze und jederzeit bereit bin zu spielen – damit hat sich die Frage für mich erledigt. Ich habe mit diesem Verein in der Champions League gespielt, ich habe mit diesem Verein die wahrscheinlich schlimmste Rückrunde aller Zeiten in der Abstiegssaison gespielt. Da bin ich schon sehr gefestigt."

Unter dem neuen Cheftrainer Thomas Reis warte er "auf eine faire Chance, um zu zeigen, was in mir steckt. Denn ich glaube, ich bin für diese Mannschaft noch sehr wichtig", so Fährmann, der sich hinter Alexander Schwolow trotz dessen durchwachsener Leistungen derzeit mit dem Status als Nummer zwei begnügen muss.

Zukunft beim FC Schalke 04? Das sagt Ralf Fährmann

Seine Zukunft sieht Fährmann ohne Wenn und Aber auf Schalke. "Ich habe meinen Vertrag vor anderthalb Jahren verlängert – und bin dem Klub finanziell entgegengekommen. Wenn ich etwas unterschreibe, dann stehe ich auch dazu", sagte der Schlusmann.

Sogar einen Verbleib über das Vertragsende 2025 bei den Knappen könne er sich vorstellen, erklärte Fährmann. "Ich glaube, dass ich diesem Verein viel geben kann - auch über meine aktive Karriere hinaus."