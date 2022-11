Letzter WM-Vorhang für Messi und Ronaldo

IMAGO/Mike Egerton

Lionel Messi spielt in Katar seine letzte WM

In einem Punkt hat Lionel Messi schon vor der Anreise nach Katar Fakten geschaffen. "Es ist die letzte Weltmeisterschaft", verkündete der 35 Jahre alte Argentinier. Und bei seiner emotionalen Abschieds-Vorstellung auf ganz großer Bühne wird vom Superstar nun endlich auch der langersehnte WM-Titel erwartet.

Doch der siebenmalige Weltfußballer ist bei seiner fünften WM-Teilnahme nicht der einzige prominente "Altherren"-Profi, für den in Katar der Vorhang fällt. Auch für den 37 Jahre alten Cristiano Ronaldo wird es der letzte WM-Auftritt sein - auch wenn der Portugiese sein nahendes Ende (noch) nicht so ganz wahrhaben will. "CR7" plant momentan noch seine Teilnahme an der EURO 2024 in Deutschland.

Sicher ist schon jetzt: Messi und Ronaldo werden im Emirat wieder mal im Mittelpunkt stehen. Sie sind seit Jahren die schillernden Figuren im Weltfußball. Die Erwartungshaltung ist entsprechend groß - selbst beim zehn Jahre alten Messi-Sohn Thiago. "Ehrlich gesagt setzt er mich schrecklich unter Druck", sagte Messi zuletzt - und lachte.

Es ist immerhin die letzte Chance für Thiago, seinen prominenten Vater noch einmal auf der Weltbühne des Fußballs erleben zu können. Und das möglichst bis zum Triumph am 18. Dezember in Doha. "Wir wissen, dass wir um den Sieg kämpfen werden", betonte Messi, um einzuschränken: "Aber wir sind nicht von vornherein die Champions, wie wir Argentinier denken."

Argentiniens Chancen auf den Titel 2022 werden als hoch eingestuft. Portugal zählt nicht unbedingt zum engsten Favoritenkreis - trotz oder gerade wegen Altstar Ronaldo, der seit Monaten bei Manchester United nur noch eine Nebenrolle spielt. Dennoch sei er "wieder einmal bereit, den Namen Portugals in die Höhe zu treiben".

Messi und CR7 nicht allein auf Abschiedstour

Doch da hat selbst Deutschlands früherer Kapitän Michael Ballack so seine Zweifel. "Zehn Prozent weniger Leistungsvermögen" seien im Weltfußball "eine ganze Menge", sagte er bei "t-online" mit Blick auf den 37-Jährigen.

Die beiden Ausnahmekönner Messi und Ronaldo sind in Katar aber nicht die einzigen Profis auf großer Abschiedstour. Sie befinden sich in illustrer Gesellschaft - etwa von Pepe (39/Portugal), Dani Alves (39) oder Luka Modric (37/Kroatien). Auch DFB-Kapitän Manuel Neuer geht "davon aus, dass es die letzte WM für mich sein wird". Aber, ergänzte der 36-Jährige, "es muss nicht unbedingt so sein".

Bislang ist Legende Fritz Walter mit knapp 38 Jahren Deutschlands ältester Spieler bei einer WM (1958). Den "Weltrekord" hält jedoch Essam El Hadary aus Ägypten. Der Keeper war immerhin 45 (!), als er bei der WM 2018 zum Einsatz kam.

Das Altherren-Team der WM in Katar:

Neuer (36/Deutschland) - Alves (39/Brasilien), Pepe (39/Portugal), Thiago Silva (38/Brasilien) - di Maria (34/Argentinien), Modric (37/Kroatien), Busquets (34/Spanien) - Ronaldo (37/Portugal), Messi (35/Argentinien) - Benzema (34/Frankreich), Suarez (35/Uruguay). - Trainer: Louis van Gaal (71/Niederlande).

Ersatzspieler: Diego Godin (36), Edinson Cavani (35/beide Uruguay), Olivier Giroud (36/Frankreich), Jan Vertonghen (35/Belgien), Eric Maxim Choupo-Moting (33/Kamerun), Nicolas Otamendi (34/Argentinien).