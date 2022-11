Nach langem Warten: DFB findet Lösung für Spielerfrauen

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Lina Meyer (M.) wird ihren Ehemann Joshua Kimmich auch in Katar unterstützen

Die in Kürze beginnende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat den Deutschen Fußball-Bund in den vergangenen Monaten vor allerhand logistische Herausforderungen gestellt. Eine bis zuletzt noch offene Frage betraf den Umgang mit den Familien der DFB-Stars und den Spielerfrauen. Wenige Tage vor dem ersten Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft scheint eine Lösung gefunden worden zu sein.

Nach Wochen des Suchens hat der Deutsche Fußball-Bund nach Angaben von "Bild" eine geeignete Unterkunft für die Familien der Nationalspieler gefunden. Spielerfrauen, Kinder und Freunde ziehen demnach ins Hilton-Hotel am Fuwairit Kite Beach im Norden der Halbinsel.

Die Angehörigen wohnen somit keine 30 Kilometer von den DFB-Stars entfernt, die am Donnerstag ihr Quartier im Zulal-Resort beziehen. Bis zum Khalifa International Stadium, wo das erste Gruppenspiel der DFB-Auswahl stattfindet, sind es etwas weniger als 100 Kilometer Anreise.

DFB-Manager Oliver Bierhoff und sein Team hatten sich gemeinsam mit Bundestrainer Hansi Flick für eine Unterkunft außerhalb von Doha entschieden, um sich in der Abgeschiedenheit bestmöglich auf die Partien gegen Japan (23.11., 14:00 Uhr), Spanien (27.11., 20:00 Uhr) und Costa Rica (01.12., 20:00 Uhr) vorbereiten zu können.

Nationalspieler bedankt sich beim DFB

Nach dem Reisetag am Donnerstag gibt Flick seinen Nationalspieler den Freitag frei, um im Zulal-Ressort gemütlich anzukommen. Ab Samstag soll dann das intensive Training beginnen.

Während die Frage nach der Bleibe für die WM-Stars schon vor Monaten getroffen worden war, hatte es für die mitreisenden Familien lange keine Lösung gegeben.

Nach "Bild"-Angaben hatten Bierhoff und DFB-Teammanager Thomas Beheshti schon im September mit den Führungsspielern um Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller gesprochen, damit eine gemeinsame Unterkunft gebucht wird. Die Nachfrage auf Seiten der Spieler sei demnach sehr groß gewesen. Der DFB hatte daraufhin offenbar gleich vier Hotels in die engere Auswahl genommen und geblockt.

Innenverteidiger Antonio Rüdiger hatte sich im Rahmen eines Interviews mit "Sport Bild" für die Hilfe vom DFB bedankt: "Meine Familie wird vor Ort sein. Mir ist es wichtig, in den Pausen mal meine Frau und meine Kinder zu sehen. Auch hier hat der DFB einen guten Job gemacht und eine Alternative gefunden. Man muss einfach dankbar sein, wie der Verband uns Spielern unter die Arme greift."