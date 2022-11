Interne Kritik der DFB-Stars an Spielerfrauen-Besuch?

IMAGO/Laci Perenyi

Hansi Flick und die DFB-Auswahl stehen bei der WM in Katar vor einem regelrechten Endspiel gegen Spanien

Der überraschende Familienbesuch im Teamhotel der deutschen Fußball-Nationalspieler nach der Auftaktniederlage bei der WM in Katar sorgt einem Medienbericht zufolge intern für Ärger.

Bundestrainer Hanis Flick hält die Zügel nach der 1:2-Pleite gegen Japan locker. Der DFB hatte am Donnerstag einen "Bild"-Bericht bestätigt, nach dem die in Katar anwesenden Frauen, Freundinnen und Kinder der DFB-Profis die Nacht nach dem Auftaktspiel im Zulal Wellness Resort verbringen durften. Doch Flick gab sich scheinbar noch lockerer.

Nach Angaben des Boulevardblatts war es den Familien der Spieler nicht nur eine Nacht erlaubt worden, im DFB-Hotel zu schlafen. Flick gestattete demnach sogar eine zweite Nacht. Eine Entscheidung, die selbst bei einigen Nationalspielern alles andere als positiv aufgenommen worden sei.

Teile der DFB-Auswahl verärgert über Flicks Entscheidung?

Intern würden sich kritische Stimmen mehren, heißt es. Denn: Nicht alle DFB-Stars haben ihre Familien in Katar bereits vor Ort. Diejenigen, die erst im weiteren Turnierverlauf auf die Unterstützung der Angehörigen setzen, seien "verärgert" über den frühzeitigen Besuch. Dass eine zweite Nacht erlaubt wurde, sei des Guten zu viel gewesen, will "Bild" aus Teilen der Mannschaft vernommen haben.

Bundestrainer Hansi Flick hatte vorab einige solcher Familientreffen für die Turnierzeit gestattet. Die Angehörigen der Nationalspieler wohnen in Katar in einem separaten Hotel unweit der luxuriösen Unterkunft der DFB-Auswahl ganz im Norden des WM-Gastgeberlandes direkt an der Küste des Persischen Golfs. Ob der Besuch eine hilfreiche Ablenkung oder ein unnötiger Störfaktor ist, dürfte sich derweil erst nach dem Turnier herausstellen.

Die Entscheidung von Flick, die Familien kurz nach der Niederlage gegen Japan ins Hotel zu lassen, ist aber nicht die einzige, die für "Unverständnis" innerhalb der Mannschaft sorgt, so "Bild" außerdem. Demnach werden auch seine Auswechslungen im Spiel gegen Japan, insbesondere die von Ilkay Gündogan, kritisch beäugt.