Nach langer Pause! BVB-Duo zurück auf dem Trainingsplatz

Viel los ist derzeit nicht auf dem BVB-Trainingsgelände in Dortmund-Brackel. Ein Großteil des Lizenzspielerkaders des Fußball-Bundesligisten weilt derzeit bei der WM in Katar, der Rest des Teams befindet sich aktuell mitten in der Südostasien-Reise. Zwei prominente Borussia-Stars feierten am Samstag daher etwas unter dem Radar ihre Rückkehr auf den Trainingsplatz.

Mahmoud Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens waren zwei der großen Sorgenkinder bei den Schwarz-Gelben. Mittelfeldspieler Dahoud fehlte dem Tabellensechsten der Bundesliga bereits seit Mitte August mit einer komplizierten Schulterverletzung.

Ebenfalls an der Schulter verletzt musste der englische Youngster Bynoe-Gittens seit Anfang September passen, nachdem er sich die Blessur im Bundesliga-Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim zugezogen hatte.

Jetzt, nachdem sich beide BVB-Stars einer OP unterziehen mussten und zuletzt ein wochenlanges Reha-Programm abspulten, ging es erstmals wieder zurück auf den Trainingsplatz in Dortmund-Brackel. Der Klub selbst verkündete diese positiven Nachrichten am Samstagnachmittag.

🤩 Wir haben frisches Videomaterial aus Dortmund für Euch! Schaut mal, wer zurück auf dem Rasen ist! ⚽️ pic.twitter.com/IktbgOYlEG — Borussia Dortmund (@BVB) 26. November 2022

Dahoud und Bynoe-Gittens wohl ab Januar wieder im Mannschaftstraining

Unter der Anleitung des Dortmunder Reha-Coaches Dennis Morschel absolvierte das Duo jeweils individuelle Übungen. Sowohl Dahoud als auch Bynoe-Gittens peilen nun an, im Januar wieder voll in das Mannschaftstraining bei Borussia Dortmund einsteigen zu können, wenn die intensive Vorbereitung auf die weitere Bundesliga-Saison ansteht.

Dahoud war in der bisherigen Spielzeit nur in den ersten August-Wochen zum Zuge gekommen und bestritt in 2022/2023 bis dato vier Pflichtspiele für seine Farben. Der englische Youngster Bynoe-Gittens fiel zwei Wochen später ebenfalls für mehrere Monate aus.

Er hatte am 2. Spieltag beim 3:1-Sieg des BVB beim SC Freiburg sein erstes Bundesliga-Tor erzielt.

