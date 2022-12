Letztes Spiel für den DFB? Müller rudert zurück

Nachdem er unmittelbar nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar mit einem emotionalen Statement vor die TV-Kameras trat und das Ende seine Karriere im DFB-Team andeutete, ist Thomas Müller vom FC Bayern nun etwas zurückgerudert.

"Was die Zukunft betrifft, werde ich mir die nötige Zeit geben und ein paar Tage nachdenken", sagte der 33-Jährige nach dem blamablen Aus bei der WM. Er werde sich mit seiner Frau Lisa und Bundestrainer Hansi Flick austauschen und sich dann "konkret äußern".

Kaum war der Schlusspfiff ertönt, wählte Müller, der bei der Endrunde persönlich einen extrem unglücklichen Eindruck hinterlassen hatte, noch Worte, die deutlich weniger Spielraum ließen.

"Es ist eine absolute Katastrophe, ich weiß nicht genau, wie es weitergeht. Falls das mein letztes Spiel für Deutschland gewesen sein sollte, dann möchte ich ein paar Worte an alle deutschen Fußball-Fans, die mich in allen Jahren begleitet haben, richten", so der Offensiv-Routinier des FC Bayern in der "ARD".

"Ich habe es aber immer mit Liebe getan"

"Es war ein enormer Genuss. Liebe Leute, vielen Dank. Wir haben tolle Momente erlebt. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen. Allen Einsatz geliefert. Manchmal gab es Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hatten die Zuschauer auch Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind. Ich habe es aber immer mit Liebe getan. Da könnt ihr euch sicher sein und alles Weitere muss ich erst mal sehen."

"ARD"-Experte und Ex-Müller-Teamkollege Bastian Schweinsteiger ordnete die Worte anschließend recht klar ein. "Wenn du weißt, du machst noch weiter, dann sagst du sowas nicht. Das hört sich auch für mich sehr nach dem letzten Spiel von Thomas für die Nationalmannschaft an", mutmaßte der Weltmeister von 2014

Die Partie gegen Costa Rica war das 121. Länderspiel für Müller. Dabei erzielte er 44 Tore. 2014 wurde er in Brasilien mit der deutschen Mannschaft Weltmeister. In Katar erlebte er indes zum zweiten Mal nacheinander das Vorrunden-Aus bei einer WM.

