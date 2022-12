Wechsel zum FC Bayern? Füllkrug-Berater lässt aufhorchen

IMAGO/John Patrick Fletcher

Niclas Füllkrug konnte bei der WM in Katar überzeugen

Bei der Weltmeisterschaft in Katar war Niclas Füllkrug in einer schwachen deutschen Nationalmannschaft einer der wenigen Lichtblicke. Nach zwei Toren für das DFB-Team und zehn Bundesligatreffern in dieser Saison häuften sich zuletzt die Wechselgerüchte - selbst dem FC Bayern wurde Interesse nachgesagt. Nun hat sich der Berater des Werder-Profis geäußert und die Spekulationen angeheizt.

"Auch wenn Deutschland ausgeschieden ist, hat er sich fantastisch entwickelt. Er ist ein Neuner der alten Schule. Jetzt schauen wir einmal, wie die Ablösemodalitäten sind. Ein Wechsel spätestens im Sommer ist im Bereich des Möglichen", kommentierte Spieleragent Simon Conning bei "Sky" die Füllkrug-Gerüchte.

Unter der Woche hatten sich die Berichte gehäuft, wonach der Mittelstürmer bald auf dem Markt seien könnte. Die "Bild" schrieb, dass Werder bereit sei, Füllkrug im Sommer für rund 20 Millionen Euro ziehen zu lassen.

Die Norddeutschen plagen seit Jahren klamme Kassen. Ein Verkauf des Tor-Stürmers könne allein aus wirtschaftlichen Gründen bei solchen Beträgen nicht ausgeschlagen werden, hieß es.

Der "kicker" brachte prompt den FC Bayern ins Gespräch. Beim Rekordmeister gibt es seit dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona Überlegungen rund um einen neuen Neuner.

Wie konkret ist das Interesse des FC Bayern wirklich?

Laut "Sportbuzzer" sollen sich die Münchner sogar offiziell bei Werder wegen der Personalie Füllkrug erkundigt haben.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk dementierte zuletzt in seinem Podcast "Bayern Insider" allerdings das Interesse des deutschen Branchenprimus.

Füllkrug sei in München zwar "sehr beliebt", sagte der Reporter. Sein Potenzial sei aber "jetzt langsam ausgeschöpft". Unter dem Strich sei Füllkrug deswegen "kein Bayern-Spieler".

Füllkrug hatte in der vergangenen Saison mit Bremen noch in der 2. Bundesliga gespielt. Nach dem Aufstieg entwickelte er sich zu einer der Überraschungen dieser Spielzeit. Begünstigt durch die Verletzung von Timo Werner sprang er kurzfristig sogar noch auf den WM-Zug auf und holte sich von Bundestrainer Hansi Flick eine Nominierung ab.

