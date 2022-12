DFB nennt Details zur Krisensitzung mit Flick und Bierhoff

IMAGO/Peter Hartenfelser

Hansi Flick und Oliver Bierhoff müssen sich am Mittwoch rechtfertigen

Das erste Krisen-Gespräch zwischen der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes und der sportlichen Führung der Nationalmannschaft soll nach Medienberichten am Mittwoch stattfinden.

Laut "Sky" und "Bild" treffen sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf, sein Vize Hans-Joachim Watzke, Bundestrainer Hansi Flick und Geschäftsführer Oliver Bierhoff am Vormittag in Frankfurt/Main. Der DFB bestätigte diesen Termin auf "SID"-Anfrage am Sonntagnachmittag allerdings nicht.

Nach dem erneuten Vorrunden-Aus bei der WM in Katar hatte Neuendorf eine Jobgarantie für Flick und Bierhoff verweigert und eine eingehende Analyse eingefordert. Der Verbandschef kündigte am vergangenen Freitag eine erste Zusammenkunft für die "kommende Woche" an.

"Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Treffen eine erste Analyse vornimmt, eine sportliche Analyse dieses Turniers. Dass sie aber auch Perspektiven entwickelt für die Zeit nach dem Turnier mit dem Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land", hatte Neuendorf noch in Doha vor dem Rückflug nach Deutschland erklärt.