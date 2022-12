IMAGO/Cao Can

Cristiano Ronaldo (M.) will mit Portugal ins WM-Viertelfinale

Cristiano Ronaldo will es mit seinen Portugiesen wissen! Am Dienstagabend ab 20:00 Uhr fordert die Selecao im letzten Achtelfinale der WM in Katar die Schweiz heraus. Die Eidgenossen treten mit vielen Stars aus der Bundesliga an und wollen ebenfalls unbedingt weiterkommen. Wo wird Portugal vs. Schweiz live im TV und Stream übertragen?

Mit starken Leistungen in ihren jeweiligen Gruppen haben die beiden Teams ihre Tickets für die K.o.-Phase lösen können. Die Schweiz ließ in der spannenden Gruppe G die Mannschaften aus Serbien und Kamerun hinter sich. Gegen die Unbezähmbaren Löwen setzte es zum WM-Auftakt einen knappen 1:0-Sieg, ehe es aus Schweizer Sicht die knappe 0:1-Pleite gegen Brasilien setzte.

Im alles entscheidenden und emotionsgeladenen Duell mit Serbien siegte das Team um Gladbach-Keeper Yann Sommer, Ex-BVB-Star Manuel Akanji und Eintracht-Stammkraft Djibril Sow dann mit 3:2 und zog somit als Zweiter ins Achtelfinale ein.

Die Portugiesen standen zum Gruppenfinale gegen Südkorea, welches mit 1:2 verloren ging, bereits als Qualifikant für die Runde der letzten 16 fest. In den ersten beiden Partien gegen Ghana (3:2) und Uruguay (2:0) hatte sich der Europameister von 2016 schadlos gehalten und das Weiterkommen bereits klargemacht.

Im Lusail Iconic Stadium treten Portugal und die Schweiz nun im direkten Aufeinandertreffen um den letzten Viertelfinal-Platz gegeneinander an.

Hier läuft Portugal vs. Schweiz live im TV und Stream