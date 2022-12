Keine Einigung zwischen dem BVB und Moukoko

IMAGO/Christopher Neundorf

Youssoufa Moukoko befindet sich beim BVB wieder im Training

Borussia Dortmund droht der Abgang von Youssoufa Moukoko. Der deutsche WM-Fahrer ist nur noch bis zum Saisonende an den BVB gebunden. Eine Ausdehnung der Zusammenarbeit ist derzeit noch nicht in Sicht.

"Ich kann bestätigen, dass wir aktuell noch nicht vor dem Abschluss einer Vertragsverlängerung mit Borussia Dortmund stehen", verriet Moukoko Berater Patrick Williams im Gespräch mit dem TV-Sender "Sky".

Der BVB will den 18-Jährigen unbedingt in den eigenen Reihen halten. Schließlich hatte sich der Angreifer im Verlauf der Hinrunde zum Stammspieler entwickelt und durfte deshalb sogar mit der deutschen Nationalmannschaft zur Fußball-WM nach Katar fahren.

Die steile Entwicklung weckt zwangsläufig Begehrlichkeiten. Es gibt kaum einen Topklub, der in der Vergangenheit noch nicht mit Moukoko in Verbindung gebracht wurde. Zuletzt machten Gerüchte um das angebliche Interesse des FC Liverpool, FC Chelsea sowie von Manchester United die Runde.

Welches Gehalt bietet der BVB wirklich?

Um einen Wechsel zu verhindern, will der BVB Moukoko so schnell wie möglich mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten. In Medienberichten war zuletzt von einem möglichen künftigen Jahressalär von rund fünf bis sechs Millionen Euro die Rede.

"Ich kann auch versichern, dass die Zahlen, die im Umlauf sind, einfach nicht stimmen und Youssoufa so nie angeboten wurden", reagierte Berater Patrick Williams und ergänzte: "Wir stehen aber weiterhin im Austausch mit Borussia Dortmund und werden sehen, was die nächsten Tage bringen."

Ein Spieler wie Moukoko sei "für alle Topklubs der Welt interessant. Erst recht, wenn er ablösefrei ist und eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft hat", meinte der Spielervermittler.

Moukoko spielt seit 2016 für den BVB. In der laufenden Saison hat der hochveranlagte Mittelstürmer bereits sechs Tore für die Schwarz-Gelben erzielt.