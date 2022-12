VfL Wolfsburg mit Remis auf der Insel

unknown

VfL Wolfsburg mit Unentschieden in Brentford

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg kehrt von seiner kurzen England-Reise mit einem Unentschieden zurück.

Beim 2:2 (1:2) gegen den FC Brentford trafen Stürmer Luca Waldschmidt (14.) und der erst 17 Jahre alte Dzenan Pejcinovic (67.) bei seinem Profi-Debüt für das Team von Trainer Niko Kovac.

Für Brentford startet am 2. Weihnachtstag der Liga-Alltag wieder, dann erwartet der Tabellen-Zehnte der Premier League Tottenham Hotspur. Der VfL hat länger Pause, am 21. Januar empfangen die Wölfe den SC Freiburg in der Bundesliga.