Matthäus schwärmt: "Die WM war absolut perfekt!"

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Lothar Matthäus (M.) besuchte die Fußball-WM in Katar vor Ort im Stadion

Allen öffentlichen Debatten über die Vergabe der Fußball-WM nach Katar zum Trotz hat sich Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus einen Tag nach dem Endspiel begeistert vom Turnier gezeigt.

Der 61-Jährige, der zeitweise selbst vor Ort in Katar weilte, kam hinsichtlich der Organisation und der Durchführung der Weltmeisterschaft regelrecht ins Schwärmen.

"Wenn man sich die Berichterstattung in Deutschland angesehen hat, konnte man den Eindruck gewinnen, wir wären in einem anderen Land gewesen. Die WM war absolut perfekt. Das Land hat gehalten, was es versprochen hat. Es war friedlich, harmonisch, offen für alles und jeden. Das Wetter war toll, die kurzen Wege zu den fantastischen Stadien ebenso", jubelte Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne.

Der Weltmeister von 1990 erneuerte seinen bereits mehrfach geäußerten Vorwurf, die deutsche Öffentlichkeit habe sich in den vergangenen Wochen viel zu sehr mit Themen abseits des reinen Sports befasst, was die DFB-Auswahl dann vom Fußball abgelenkt habe.

"Wir haben uns wie schon bei der letzten WM mit politisch heiklen Themen aufgerieben und den Fußball und unsere Spieler dafür büßen lassen. Ich wäre mir völlig allein gelassen vorgekommen, wäre ich heute noch Nationalspieler. OneLove-Binde. Das Unwort dieser WM in meinen Augen", so Deutschlands Fußballlegende, die sieben Mal mit dem FC Bayern Deutscher Meister geworden war.

Matthäus richtet Appell an deutsche Fußball-Fans

Laut Matthäus sei es zwar eine Selbstverständlichkeit, dass auf "menschliche Missstände und Dinge, die mit unseren Werten nicht einhergehen", aufmerksam gemacht werden solle. "Der Finger darf und muss in die Wunde gelegt werden, wenn auf der Welt etwas nicht in Ordnung ist", fügte Matthäus hinzu.

Im Land des viermaligen Weltmeisters wurde es dann aber verpasst, für eine Welle der Begeisterung und Unterstützung für die DFB-Auswahl zu sorgen, als es dafür an der Zeit gewesen wäre.

Mit Hinblick auf die bevorstehende Heim-Europameisterschaft 2024 richtete Matthäus einen Appell an die Fußball-Fans in Deutschland: "Ich habe teilweise die Befürchtung, dass sich unser Land von seiner Nationalmannschaft entfernt. Aber ich glaube fest daran, dass sich das auch wieder ändert. Vor allem in Hinblick auf unsere EM 2024. [...] Packen wir es an, freuen wir uns darauf. Lasst uns alle für dieses Ziel zusammenarbeiten. Vielleicht können wir dann ähnlich feiern wie die Kroaten, Marokkaner oder gar die Argentinier."