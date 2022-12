Benfica-Star als "idealer Spieler" für den BVB?

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Alejandro Grimaldo soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Schon mehrere Male wurde Alejandro Grimaldo in den letzten Jahren beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund gehandelt. Jetzt ploppen die Gerüchte um den Linksverteidiger und den BVB erneut auf.

Wie heiß ist die Personalie dieses Mal? Laut einem Bericht des spanischen Portals "todomercadoweb" hat sich Alejandro Grimaldo vom portugiesischen Klub Benfica einmal mehr ins Visier gleich mehrerer europäischer Großvereine gespielt.

Laut der Quelle sollen sowohl Juventus Turin und Inter Mailand aus der Serie A als auch der BVB aus der Bundesliga am 27-Jährigen interessiert sein.

Grimaldo soll sich bereits entschieden haben, seinen Vertrag in Lissabon nicht weiter zu verlängern. Das Arbeitspapier des Linksfußes bei Benfica läuft im Sommer aus.

Will der portugiesische Hauptstadtklub überhaupt noch eine Ablösesumme für Grimaldo generieren, müsste er im kommenden Januar verkauft werden. Allzu teuer dürfte er dann nicht mehr werden, was die Angelegenheit für den BVB besonders interessant machen könnte.

Auf der Linksverteidiger-Position könnte sich spätestens im Sommer 2023 eine große Lücke auftun, sollten sich die Schwarz-Gelben nach dann sieben Jahren tatsächlich von Raphael Guerreiro trennen. Auch Nico Schulz wird in Dortmund keine sportliche Rolle mehr spielen, sodass nach der laufenden Spielzeit Handlungsbedarf bestünde.

Grimaldo ist unumstrittener Stammspieler bei Benfica

Neben Gladbach-Star Ramy Bensebaini, der als Topfavorit auf die mögliche Guerreiro-Nachfolge beim BVB gilt, fällt in diesem Zusammenhang nun erneut der Name Grimaldo, der erstmals schon 2019 bei den Westfalen gehandelt wurde.

Der Spanier ist unumstrittener Stammspieler bei Benfica, hat in der laufenden Saison die zweitmeisten Einsatzminuten in seiner Mannschaft absolviert. Er kam 2022/2023 wettbewerbsübergreifend bereits in 27 Partien zum Einsatz und blickt mittlerweile auch auf viele Jahre internationale Erfahrung in der Champions League und Europa League zurück.

Das spanische Fußballportal bezeichnete Grimaldo als "idealen Spieler" für den BVB, der sich selbst noch nicht zu der Personalie geäußert hat.