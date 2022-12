Klopp siegt mit Liverpool am Boxing Day - Arsenal souverän

IMAGO/David Rawcliffe

Mohamed Salah (r.) traf für Liverpool zur frühen Führung

Teammanager Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool gut aus der WM-Pause gekommen. Am traditionsreichen Boxing Day in der Premier League siegten die Reds bei Aston Villa mit 3:1 (2:0). Mohamed Salah, der mit Ägypten nicht in Katar vertreten war (5.), der niederländische Abwehrchef Virgil van Dijk (37.) und der 18-jährige Stefan Bajcetic (81.) trafen für Liverpool, das als Tabellensechster aber noch nicht im Soll ist.

Eine Traumkombination ließ Klopp früh jubeln. Trent Alexander-Arnold bediente maßgenau Andy Robertson, der technisch hochwertig den freistehenden Salah bediente. Dieser erzielte sein 172. Tor für die Reds seit 2017 und zog mit Klubikone Kenny Dalglish gleich. Nach dem Seitenwechsel verlor Liverpool seine Dominanz, Ollie Watkins brachte mit seinem Anschlusstreffer in der 59. Minute die Spannung zurück.

Newcastle mit klarem Heimsieg gegen Leicester

An der Spitze bleibt der FC Arsenal. Beim ersten Besuch von Trainerlegende Arsène Wenger seit der Trennung im Sommer 2018 setzten sich die Gunners im Londoner Derby gegen West Ham United um Nationalspieler Thilo Kehrer mit 3:1 (0:1) durch und feierten den 13. Sieg im 15. Ligaspiel.

Bukayo Saka (53.), Gabriel Martinelli (58.) und Eddie Nketiah (69.) drehten den Rückstand durch Mohamed Benrahma, der in der 27. Minute vom Elfmeterpunkt getroffen hatte.

Erster Arsenal-Verfolger mit allerdings sieben Punkten Rückstand ist Newcastle United. Der Traditionsklub aus Englands Norden, seit etwas mehr als einem Jahr in saudi-arabischer Hand, gewann 3:0 (3:0) bei Leicester City und kletterte auf den zweiten Tabellenplatz. Die von Eddie Howe trainierten Magpies überholten Meister Manchester City, der allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat.

"Ich habe kein Problem damit, wenn die Fans träumen. Zweifellos werden das auch die Medien tun, aber das kann ich nicht kontrollieren", sagte Howe.

Tottenham Hotspur rettete ein 2:2 (0:1) im Londoner Stadtderby beim FC Brentford. Der gebürtige Hamburger Vitaly Janelt (10.) und Torjäger Ivan Toney (54.) trafen jeweils per Abstauber für die Gastgeber, Englands tragischer WM-Held Harry Kane (65.) und der Ex-Münchner Pierre-Emile Höjbjerg (71.) glichen aus. Mit zehn Toren in nur sieben Spielen ist Kane, vor gut zwei Wochen noch im WM-Einsatz, nun der erfolgreichste Torschütze am Boxing Day.