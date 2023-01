Kampfansage: Goretzka will "mehr Titel als vergangenes Jahr"

IMAGO/Ulrich Wagner

Leon Goretzka steht seit 2018 beim FC Bayern unter Vertrag

Seit 2018 schnürt Leon Goretzka seine Fußballschuhe für den FC Bayern. Beim Tabellenführer der Bundesliga gehört der DFB-Star zu den absoluten Leistungsträgern. In einem Interview schickte der Mittelfeldspieler jetzt eine Kampansage an die Konkurrenz und erklärt, was er zu Beginn seiner Zeit in München von Arjen Robben und Franck Ribéry gelernt hat.

Nach dem enttäuschenden WM-Aus mit der deutschen Fußballnationalmannschaft in Katar ist Leon Goretzka nun erneut im Wüstenstaat zu Gast. Diesmal als Spieler des FC Bayern, um sich im Trainingslager in Doha bestmöglich auf den Bundesliga-Restart vorzubereiten.

Obwohl er mit den Münchenern bereits vier deutsche Meisterschaften feierte, ist sein Wille auch dieses Jahr ungebrochen, die Saison erneut als Erster der Bundesliga zu beenden.

"Es ist das Schönste, was es gibt, am Ende der Saison mit der Schale dazustehen und zu wissen, dass alle es Jahr für Jahr versuchen, uns da oben wegzubekommen. Obwohl viele Leute sagen, dass es langweilig ist, können wir darauf keine Rücksicht nehmen. Das wird an unserer Motivation nichts verändern", wird der 27-Jährige auf der vereinseigenen Homepage zitiert.

FC Bayern: Goretzka hatte "gar keine andere Möglichkeit als mitzuziehen"

Doch nicht nur die Meisterschale müsse für den Rekordmeister am Ende der Saison dastehen, um Goretzka zufriedenzustellen. "Es sollten schon mehr Titel herausspringen als im vergangenen Jahr", blickt der gebürtige Bochumer selbstbewusst auf die kommenden Aufgaben voraus.

Sich trotz der bisherigen Erfolge immer weiter entwickeln zu wollen, das habe Goretzka in München gelernt, erklärte er. Besonders die Vereins-Legenden Arjen Robben und Franck Ribéry haben ihm als Vorbild gedient.

"Bei den beiden hast du gesehen, wie sie trotz all ihrer Erfolge täglich weiter alles gegeben haben und schon vor dem Training klitschnass geschwitzt waren. Wenn du das siehst, hast du gar keine andere Möglichkeit als mitzuziehen. Das motiviert dich und färbt extrem ab", adelte der zentrale Mittelfeldspieler die einstige Weltklasse-Flügelzange.