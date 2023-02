Starke blickt auf Trainer-Intermezzo beim FC Bayern zurück

IMAGO/Markus Fischer

Tom Starke (l.) half als Torwarttrainer aus

Knapp zwei Wochen lagen zwischen der Freistellung des langjährigen Torwarttrainers Toni Tapalovic beim FC Bayern und der Neuanstellung von Michael Rechner. In dieser Zeit fungierte Ex-Profi Tom Starke interimsmäßig als Torwarttrainer bei den Münchnern. Eine spannende Zeit, wie der einstige Teamkollege von Manuel Neuer selbst befindet.

Der 41-Jährige wird beim FC Bayern fortan wieder seinen gewohnten Posten als Torwarttrainer der U19 sowie als Torwart-Koordinator am FC Bayern Campus ausfüllen. Bereits seit über fünf Jahren ist Starke in dieser Funktion beim deutschen Rekordmeister tätig, nachdem er seine aktive Profi-Karriere bei den Münchnern beendet hatte.

Gegenüber "Sport1" stellte Starke nun klar, dass ihm seine Arbeit mit Yann Sommer, Sven Ulreich und Co. bei den Profis durchaus gefallen hat: "Ich habe sehr gerne ausgeholfen, es hat richtig Spaß gemacht. Diese Erfahrung nehme ich jetzt mit und gebe Gas", so der sechsmalige deutsche Meister.

Hinter hervorgehaltener Hand wurde bereits gemutmaßt, dass Starke auch gerne als langfristige Lösung als Torwarttrainer im Profi-Kader eingestiegen wäre. Er selbst hatte zumindest "nicht ausgeschlossen, dass ich dass ich als Torwarttrainer bei der ersten Mannschaft bleibe".

Starke wünscht Rechner "den maximalen Erfolg"

Dass die Wahl nun auf den alten Nagelsmann-Vertrauten Michael Rechner fiel, sorgt beim einstigen Fan-Liebling Starke aber keinesfalls für Groll.

Er betonte nach der Fixmeldung des neuen TW-Coaches: "Den Protagonisten und dem neuen Torwarttrainer Michael Rechner wünsche ich den maximalen Erfolg."

Starke selbst hatte als Ersatztorwart beim FC Bayern einen extrem erfolgreichen Herbst seiner aktiven Spielerkarriere verlebt. Zwar kam er in der Bundesliga in sechs Jahren nur zehn Mal zum Einsatz, feierte mit dem deutschen Rekordmeister aber in jedem Jahr die Meisterschaft und gehörte 2013 auch dem legendären Triple-Kader des FC Bayern an.