Heftige Umfrage-Klatsche für Tuchel

IMAGO/Philippe Ruiz

Thomas Tuchel ist neuer Cheftrainer des FC Bayern

Die Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern ist weiterhin das große Thema in Fußball-Deutschland. Viele Fans sind der Meinung, der deutsche Rekordmeister hätte weiter auf 35-Jährigen setzen sollen. Bezüglich des neuen Cheftrainers Thomas Tuchel überwiegt Skepsis.

Großes Personalbeben an der Säbener Straße: Nach einer bislang durchwachsenen Rückrunde entschlossen sich die Verantwortlichen des FC Bayern am Donnerstag dazu, Julian Nagelsmann nach nicht einmal zwei Jahren freizustellen. Am späten Freitagnachmittag machte der deutsche Rekordmeister die Trennung offiziell.

Seitdem wird darüber debattiert, ob der FC Bayern mit dem Nagelsmann-Aus zu vorschnell gehandelt hat.

In einer sport.de-Umfrage mit bislang über 14.000 Abstimmenden votierten nur 36 Prozent dafür, dass Nagelmanns Entlassung die richtige Entscheidung sei. 64 Prozent zeigten für den Rauswurf kein Verständnis - eine klare Breitseite auch gegen die Verantwortlichen um Vorstandchef Oliver Kahn.

"Mit dem Beginn der Rückrunde können wir mit den häufig gezeigten Leistungen nicht zufrieden sein. Das ist nicht unser Anspruch und deswegen mussten wir eine Entscheidung treffen", hatte Kahn das Nagelsmann-Aus begründet.

FC Bayern: Fans skeptisch bei Thomas Tuchel

Als Nachfolger nahm der FC Bayern Thomas Tuchel unter Vertrag. Der frühere BVB-Coach kommt bei den Fans eher schlecht weg.

Von bis dato über 17.000 abstimmenden sport.de-Usern glauben nur 27 Prozent, dass der 49-Jährige in München funktioniert. 50 Prozent stimmten hingegen mit einem "Nein" ab. Die restlichen 23 Prozent sind noch unschlüssig und wollen abwarten.

Kahn dagegen lobte Tuchel über den grünen Klee. "Über seine Qualitäten müssen wir nicht diskutieren. Die sind überragend. Wenn man seinen Werdegang verfolgt, das ist beeindruckend", so der frühere Torwart-Titan.

Brisant: Tuchel startet ausgerechnet mit dem Duell gegen seinen Ex-Klub BVB ins neue Amt. Das Bundesliga-Gipfeltreffen steigt am 1. April (18.30 Uhr).