15 Abgänge? Gladbach vor Mega-Umbruch

IMAGO/TEAM2sportphoto

Gladbach steht angeblich vor einem großen Umbruch

Neun Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison 2022/23 blickt Borussia Mönchengladbach auf eine eher ernüchternde Spielzeit. Die Elf vom Niederrhein rangiert auf Rang zehn im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, der Abstand zu den Rängen, die zur Teilnahme am internationalen Geschäft berechtigen, ist allerdings schon neun Zähler entfernt. Wohl auch daher soll den Fohlen im Sommer ein Mega-Umbruch ins Haus stehen.

Gleich 15 Spieler könnten Borussia Mönchengladbach nach der laufenden Spielzeit den Rücken kehren. Das berichtet die "Bild".

Star-Stürmer Marcus Thuram und Außenverteidiger Ramy Bensebaini, seit Jahren Leistungsträger bei den Gladbachern, werden den Klub demnach im Sommer auf jeden Fall verlassen. Die Verträge des Duos laufen Ende Juni aus, eine Ablöse kassieren die Borussen daher nicht.

Thuram wurde in den vergangenen Wochen unter anderem in der englischen Premier League und beim FC Bayern gehandelt, Bensebaini wird seit Monaten intensiv mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht.

Mit Manu Koné (Vertrag bis 2025) soll ein weiterer Leistungsträger vor einem Abschied stehen. Der 21-Jährige dürfte vor einem Engagement bei einem absoluten Topklub stehen und soll Gladbach bis zu 30 Millionen Euro in die Kassen spülen. Geld, das für den Umbruch dringend benötigt wird. Aus diesem Grund bringt die "Bild" auch Joe Scally (Vertrag bis 2026) mit einem Wechsel in Verbindung: bei einer Offerte um die zwölf Millionen Euro würde sich der Bundesligist gesprächsbereit zeigen, heißt es.

Gladbach will nicht erneut Stars ablösefrei verlieren

Damit man im kommenden Jahr nicht erneut zwei Topstars ablösefrei ziehen lassen muss, soll zudem der Verbleib von Florian Neuhaus und Nico Elvedi in den Sternen stehen. Die Arbeitspapiere der Stammspieler enden 2024, sollte man sich nicht auf eine Verlängerung einigen, könnte man wohl nur noch im Sommer 2023 eine veritable Ablöse kassieren. Dem Bericht zufolge zeichnet sich eine weitere Zusammenarbeit derzeit zudem nicht ab.

Als weitere Abschiedskandidaten nennt der Bericht Hannes Wolf, Stefan Lainer, Mamadou Doucouré, Conor Noß (alle Vertrag bis 2024) und Marvin Friedrich (Vertrag bis 2026), die derzeit ohnehin keine Rolle spielen sowie die derzeit verliehenen Jordan Beyer (Vertrag bis 2026) und Rocco Reitz (Vertrag bis 2024).

Die Verträge der Routiniers Lars Stindl, Tony Jantschke und Tobias Sippel laufen zudem ebenso aus, wie der Leihkontrakt von Julian Weigl. Wer aus diesem Quartett geht und wer bleibt, soll "offen" sein.