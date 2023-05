DFB-Frauen vor Kader-Nominierung

AFP/SID/ODD ANDERSEN

Deutschland testet gegen Sambia und Vietnam

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird am 31. Mai ihren erweiterten Kader für die WM der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) bekannt geben.

Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit. Die Bekanntgabe erfolgt auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Bei der Endrunde trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppenphase auf Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August). Seine WM-Generalprobe bestreitet der Vize-Europameister am 7. Juli in Fürth gegen Sambia.

Am 24. Juni treffen die DFB-Frauen in Offenbach auf Vietnam. Beide Gegner nehmen auch an der WM teil.