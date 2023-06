Verwirrung um Interesse des FC Bayern an Barca-Star

IMAGO

Frenkie de Jong (l.) ist offenbar (k)ein Thema beim FC Bayern

Bei weitem nicht zum ersten Mal wurde zuletzt Frenkie de Jong vom FC Barcelona beim FC Bayern gehandelt. Wie heiß das Interesse des deutschen Rekordmeister am Niederländer tatsächlich aktuell ist, bleibt allerdings fraglich.

Über das angeblich wieder aufgeflammte Interesse aus München an de Jong berichtete unlängst das Portal "The Athletic".

Demnach könnten die Bemühungen des FC Bayern um den 26-Jährigen dann konkret werden, wenn die Verpflichtung von Wunschspieler Declan Rice (West Ham United) nicht klappen sollte.

Dem Bericht widerspricht allerdings nun "Bild". Den Informationen des Boulevard-Blatts zufolge sei de Jong an der Säbener Straße derzeit kein Thema. Der FC Bayern fokussiere sich stattdessen voll darauf, Rice von seinem Ausbildungsverein loszueisen und ihn in die Bundesliga zu locken.

Immerhin: Am Donnerstag bestätigte West Hams Klubchef David Sullivan den nahenden Abgang des 24 Jahre alten Kapitäns, um den allerdings auch der FC Arsenal intensiv werben soll.

FC Bayern sucht Sechser mit Abräumer-Qualitäten

Gegen einen Wechsel von de Jong zum FC Bayern spricht auch dessen Lieblingsposition sowie sein Spielstil. Währen Thomas Tuchel auf der Suche nach einem Sechser mit Abräumer-Qualitäten sein soll, ist de Jong ein Spieler, der die "feine Klinge" bevorzugt. Zudem ist er nicht im defensiven sondern im zentralen Mittelfeld beheimatet.

Dort aber verfügt der FC Bayern in Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch und dem designierten Neuzugang Konrad Laimer (RB Leipzig) bereits über zahlreiche Alternativen.

Dass de Jong, für den der FC Barcelona 2019 satte 86 Millionen Euro an Ajax Amsterdam gezahlt hatte, grundsätzlich in München auf dem Radar ist, darf aber als offenes Geheimnis bezeichnet werden. Zu oft wurde der 50-malige Nationalspieler der Elftal in den vergangenen Jahren beim FC Bayern gehandelt.