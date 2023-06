FC Bayern rüstet sich für Hernández-Abgang

IMAGO/Mladen Lackovic

Die Zukunft von Lucas Hernández beim FC Bayern ist ungeklärt

Nach dem äußerst turbulenten Saisonfinale kehrt beim FC Bayern nach wie vor keine Ruhe ein. Zu viele Personalien sind ungeklärt, zu groß ist der Umbau, der im Sommer bevorsteht. Eine Schlüsselfigur dabei ist Lucas Hernández. Für dessen Abgang rüsten sich die Verantwortlichen angeblich schon.

Ob Lucas Hernández auch in der Saison 2023/24 das Trikot des FC Bayern tragen wird, ist noch immer ungewiss. Zwar läuft der Vertrag des Franzosen noch bis zum Ende der nächsten Spielzeit, doch die Gerüchte um seinen Abschied im Sommer reißen nicht ab.

Hernández zieht es übereinstimmenden Berichten zufolge zu Paris Saint-Germain. Seinen Wechsel dorthin soll er bereits forcieren.

Gleichwohl kämpfen die Münchner Verantwortlichen um einen Verbleib des 27-Jährigen, mit dem in dieser Woche weitere Gespräche geführt wurden. Der Ausgang: unklar.

FC Bayern bereitet sich auf Hernández-Abgang vor

Sollte sich der Rekordeinkauf des FC Bayern am Ende tatsächlich für einen Abschied aus München entscheiden, so träfe dies den Deutschen Meister immerhin nicht mehr unerwartet. Einem Bericht der "tz" zufolge wird an der Säbener Straße sogar schon überlegt, wie man seinen Abgang auffangen könnte.

Sollte Hernández gehen, würden sich die Bayern demnach nach einem weiteren Linksfuß für die Innenverteidigung umsehen. Welcher Kandidat dabei für Thomas Tuchel und Co. infrage kommt, ist allerdings noch nicht klar.

Und das wird vorerst auch so bleiben, denn oberste Priorität hat für den FC Bayern eine weitere Zusammenarbeit mit Hernández.

Dass noch kein konkretes Angebot aus Paris in München eingegangen ist, könnte durchaus als Zeichen gewertet werden, dass die Chancen auf eine Vertragsverlängerung nicht so schlecht stehen.

Klarheit darüber werden aber erst die weiteren Gespräche zwischen dem Franzosen und dem FC Bayern bringen. Diese sollen in den kommenden Tagen geführt werden.