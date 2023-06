Lewandowski heizt Kimmich-Gerüchte an

IMAGO/Jose Breton

Kennen sich bestens aus gemeinsamer Zeit beim FC Bayern: Robert Lewandowski und Joshua Kimmich

Joshua Kimmich vom FC Bayern wird seit Wochen vom spanischen Spitzenklub FC Barcelona umgarnt. Der deutsche Nationalspieler hatte zuletzt zwar öffentlich klargestellt, auch weiterhin in München spielen zu wollen. Sein ehemaliger Mannschaftskollege Robert Lewandowski heizte die Spekulationen nun jedoch erneut an.

"Jeder weiß, was das für ein Spieler ist. So ein Spieler ist der Wunsch eines jeden Trainers, das ist kein Geheimnis", ließ sich der polnische Nationalmannschaftskapitän am Freitagabend am Rande des Länderspiels gegen Deutschland entlocken: "Ich weiß, dass es jetzt viele Wechsel im Verein gibt."

Barcelona suche "immer die besten Optionen", fügte der langjährige Bayern-Torjäger schmunzelnd hinzu: "Aber ich will über Jo nicht mehr sagen, weil ich in Ruhe Urlaub machen will."

Kimmich war zuvor bereits offen von Barcelona-Trainer Xavi umworben worden. "Kimmich ist ein Top-Mann, er versteht das Spiel fantastisch. Wenn es eine offene Tür gibt, wird es Verhandlungen mit Bayern geben", so der Spanier, der zugleich eines der Idole des Bayern-Stars ist.

Kimmich hat mit FC Bayern "Großes" vor

Der 28-Jährige hatte nach dem deutschen Länderspiel-Jubiläum gegen die Ukraine (3:3) zuletzt Stellung bezogen. Es sei "schwierig" gewesen, die Gerüchte über seinen möglichen Wechsel nach Barcelona nicht mitzubekommen, bekannte Kimmich, der sich aber nicht "großartig" damit beschäftige: "Ich habe ja, wie jeder sicherlich weiß, noch zwei Jahre Vertrag und wir haben Großes vor."

Kimmichs Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2025 datiert. Zuletzt hieß es von der spanischen "Mundo Deportivo", der FC Barcelona habe mittlerweile erkannt, dass Kimmich in diesem Sommer nicht zu bekommen ist.

Der Klub sehe daher von Verhandlungen mit dem Münchner Spitzenklub ab, der zudem deutlich gemacht habe, dass der Mittelfeldmann unverkäuflich sei.