VfB-Ikone von Guirassy-Wechsel überzeugt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Serhou Guirassy hat mit dem VfB Stuttgart einen Lauf

Serhou Guirassy hat einen sensationellen Saisonstart beim VfB Stuttgart hingelegt, der weit über die Bundesliga hinaus zur Kenntnis genommen wird. Auch Klub-Ikone Fernando Meira zeigt sich begeistert, allerdings geht er von einem baldigen Abschied aus.

Geht es nach dem einstigen Stuttgarter Innenverteidiger Fernando Meira ist Serhou Guirassy für den VfB Stuttgart nur schwer zu halten. "Leider wird er nicht lange beim VfB bleiben. Wenn Guirassy bis zum nächsten Sommer in Stuttgart spielt, ist das schon gut", so der heute 45-jährige Ex-Kapitän der Schaben im Gespräch mit "Sport1".

Meira führte aus: "Mit seiner Klasse kann Guirassy in Europa für Furore sorgen. In der nächsten Transferperiode im Januar wird es sehr schwer ihn zu halten. Guirassy ist ein Geschenk für die Bundesliga."

Der Angreifer hat in den ersten fünf Liga-Spielen sensationelle zehn Tore für den VfB Stuttgart erzielt und damit maßgeblich zum bislang guten Abschneiden beigetragen. Der 27-Jährige war nach einer Leihe von Stade Rennes erst im Sommer für neun Millionen Euro dank einer Kaufoption fest verpflichtet worden. Gerüchte über einen Wechsel zu Top-Klubs wie Juventus Turin, AC Mailand oder Inter machten bereits die Runde.

Guirassy selbst bekannte jüngst gegenüber "Bild": "Mein Ziel ist es derzeit, die Saison mit dem VfB zu beenden." Ein Versprechen für einen Verbleib über den Winter hinaus, wollte er dann aber doch nicht abgeben. "Im Fußball ist es schwierig, etwas zu versprechen."

"Guirassy hat die Qualität für den FC Bayern"

Meira will die Leistungen des Stürmers aber nicht zu schnell zu hoch hängen. In einer Liga mit Robert Lewandowski befinde sich Serhou Guirassy noch nicht. "Halt, immer vorsichtig. Man sollte Guirassy nicht mit Lewandowski vergleichen. Er ist aber in einer unglaublichen Verfassung", so der Portugiese: "Er hat die Qualität für eine große Mannschaft. Mit seiner Klasse kann Guirassy in Europa für Furore sorgen."

Auf die Frage, ob der FC Bayern im Sommer lieber den Stuttgarter Angreifer statt Rekordmann Harry Kane hätten verpflichten müssen, gab der TV-Experte und Spielerberater ebenfalls eine deutliche Antwort: "Ich will nicht sagen, dass die Bayern-Bosse geschlafen haben, denn Kane ist ein Ausnahmestürmer. Der FC Bayern muss natürlich die besten Spieler nach München holen. Der Klub hat einfach diese Kraft, Topspieler auch zu bekommen. Aber einen Spieler wie Guirassy zu verpassen, ist nicht gut. Kane ist ein großer Spieler mit einem top Gehalt, aber Guirassy hat die Qualität für den FC Bayern."

Beim VfB Stuttgart hat Guirassy im Sommer einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.