Holstein Kiel beendet Minikrise

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meurer

Holstein Kiel bezwang den KSC

Holstein Kiel hat seinen Minikrise überwunden und in der 2. Fußball-Bundesliga wieder die Aufstiegsplätze ins Visier genommen. Die Störche setzten sich beim Karlsruher SC mit 2:0 (2:0) durch und schoben sich vorerst auf den dritten Rang vor.

Nach starkem Saisonstart und Tabellenplatz zwei hatten die Kieler zuletzt zwei Niederlagen kassiert.

Benedikt Pichler mit seinem dritten Saisontor (24.) und Tom Rothe per Kopf nach einer Flanke des Ex-Nationalspielers Lewis Holtby (27.) legten mit einem Doppelschlag den Grundstein für den dritten Auswärtssieg der Saison. Steven Skrzybski scheiterte zudem mit einem Handelfmeter an KSC-Torwart Patrick Drewes (34.), Marcel Franke war der Ball nach einem Schuss von Skrzybski an die Hand gesprungen.

"Wir haben Rückschläge gehabt, aber die Mannschaft bricht nicht weg, sie trainiert jeden Tag am Limit", sagte Kiels Trainer Marcel Rapp bei Sky und freute sich vor allem über die Defensivleistung: "Am Anfang der Saison haben wir richtig gut verteidigt, dann ein bisschen den Faden verloren. Heute haben wir fast gar nichts zugelassen."

Der KSC ist nach nur einem Punkt aus den letzten vier Spielen mit zehn Gegentoren in die Nähe der Abstiegsplätze abgerutscht. Kiel verwaltete die Führung geschickt, Karlsruhe kam kaum zu nennenswerten Torchancen.