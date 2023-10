DFB-Wechsel vom Tisch? Tel glänzt für Frankreich

unknown

Mathys Tel vom FC Bayern will wohl weiter für Frankreich spielen

Bei seinem ersten Auftritt für Frankreichs U21-Nationalmannschaft trumpfte Mathys Tel vom FC Bayern prompt auf. Ein möglicher Wechsel zur deutschen Nationalmannschaft könnte damit in weite Ferne rücken.

In der französischen Auswahl von Trainer Thierry Henry machte Tel da weiter, wo er beim FC Bayern aufgehört hat: Beim 2:1-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Bosnien-Herzegowina verhalf der 18-Jährige seinem Team einmal mehr zum Sieg.

Beim Stand von 1:1 wurde Tel in der 77. Minute eingewechselt. Kurz vor Abpfiff bereitete der Bayern-Youngster dann den Siegtreffer durch Arnaud Kalimuendo (90.+2) vor.

Deschamps schwärmt von Tel

Tel wurde in dieser Länderspielpause erstmals für Frankreichs U21 nominiert. "Ich denke, Sie haben verfolgt, was er gemacht hat. An so vielen Toren beteiligt zu sein, obwohl er außer im Pokal kein einziges Spiel von Beginn an bestritten hat, ist außergewöhnlich", schwärmte Coach Henry unlängst.

Auch Frankreichs A-Nationaltrainer Didier Deschamps lobte den Stürmer. "Er hat eine Effizienz, die sehr gut ist. Er hat diese Fähigkeit, entscheidend zu sein, wenn er reinkommt. Ich hoffe, dass er so viel Spielzeit wie möglich bekommen wird. Es ist interessant, was er macht. Diese Fähigkeit, mit wenig Spielzeit entscheidend zu sein", sagte er auf einer Pressekonferenz und ergänzte: "Wir sind aufmerksam, aber er muss seine Einsatzzeiten bekommen. Bei Bayern hat er starke Konkurrenz."

Zuletzt flirtete DFB-Sportdirektort Rudi Völler via "Bild" mit einem Nationen-Wechsel Tels: "Natürlich ist das ein toller Stürmer. Man kann es sicherlich versuchen. Aber am Ende entscheidet der Spieler selbst und die Familie."

Sein Berater Gadiri Camara sagte daraufhin bei "Sky": "Mit uns hat niemand über diese Möglichkeit gesprochen. Wir haben die Erklärung von Rudi Völler gesehen, und das zeigt, dass alle deutschen Menschen Mathys und seine Arbeit lieben."

Tel selbst hatte zuletzt betont, dass er weiter für Frankreich spielen will. "Ich bin sehr happy, hier zu sein. Das Gefühl, Frankreich zu repräsentieren: Es gibt nichts Besseres", stellte der 18-Jährige klar.