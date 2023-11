Gladbach droht Dämpfer - Rätselraten um Itakura

IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon

Ko Itakura fehlt Borussia Mönchengladbach schon lange

Ende Oktober teilte Borussia Mönchengladbach mit, dass Leistungsträger Ko Itakura ausfallen wird. Gut einen Monat später ist der Japaner immer noch nicht auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Dabei zeigte sich Coach Gerardo Seoane noch optimistisch.

Seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 zu Borussia Mönchengladbach im Sommer 2022 zählt Ko Itakura zu den Leistungsträgern der Fohlenelf. In der laufenden Saison bestritt der Verteidiger acht Pflichtspiele und erzielte sogar zwei Treffer - seit einem Monat muss man am Niederrhein allerdings ohne den 26-Jährigen auskommen. Der Rechtsfuß musste sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen.

Obwohl Gladbach auch mitteilte, es handele sich nur um einen "kleinen Eingriff", der aufgrund "anhaltender Probleme" notwendig geworden sei, fehlt Itakura dem Klub nun bereits seit sechs Partien. Ohne den Defensivstar kassierte man in dieser Zeit zwölf Gegentore.

Wenn die Gladbacher am Samstag (15:30 Uhr) beim Krisenklub 1. FC Union Berlin gastieren, könnte eine siebte Partie hinzukommen. Bei den Übungseinheiten am Dienstag fehlte der Asiate weiterhin.

Dabei hatte Coach Seoane erklärt, zu hoffen, "dass er nach der Länderspielpause Mitte November wieder bei uns im Training sein kann". Die Hoffnung droht sich nun zu zerschlagen.

Gladbach begrüßt Trainingsrückkehrer

Besonders bitter: Die "Bild" berichtet, dass mit Nico Elvedi ein weiterer Abwehrrecke der Fohlen für das Spiel in Berlin wackelt. Der Schweizer sei "krank", sein Mitwirken stehe "auf der Kippe". Zudem fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Jonas Omlin, Tony Jantschke und Lukas Ullrich.

Gute Nachrichten gab es derweil auch: Angreifer Hannes Wolf, der sich im Oktober einen Meniskusriss zuzog, absolvierte Teile der Einheit mit dem Team. "Willkommen zurück auf dem Platz, Hannes", verkündete Gladbach auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter).