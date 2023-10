Ciao HSV? Hrubesch hat Entscheidung getroffen

IMAGO/Joaquim Ferreira

Horst Hrubesch ist derzeit als Interims-Bundestrainer beim DFB beschäftigt

Horst Hrubesch ist seit drei Jahren wieder für den Hamburger SV tätig, arbeitet für seinen Herzensverein seit der Saison 2020/2021 als Nachwuchsdirektor im Leistungszentrum. Nach seiner Rückkehr zum Deutschen Fußball-Bund als Interimstrainer der Frauen-Nationalmannschaft stand Hrubeschs Job beim HSV allerdings zur Disposition. Jetzt hat der Ex-Nationalspieler offenbar selbst eine Entscheidung getroffen.

Nach seinem erfolgreichen Comeback auf der DFB-Bank als Bundestrainer der Frauen-Auswahl (5:1-Erfolg gegen Wales) und vor dem zweiten Auftritt am Dienstagabend in Island steht für den 72-Jährigen praktisch fest, dass er sich eine feste Rückkehr als Nationaltrainer über die zwei Spiele in der Nations League in diesem Oktober tatsächlich vorstellen kann.

"Ich hätte nicht gedacht, dass es mich noch mal so juckt", sagte Hrubesch zuletzt schon angesprochen auf ein mögliches längeres Engagement als Nachfolger von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Laut einem "Bild"-Bericht steht zumindest schon fest, dass sich Hrubesch in seiner Funktion als Interims-Bundestrainer intensiv die kommenden Spieltage in der Frauen-Bundesliga anschauen wird, um sich vor Ort in den Stadien weitere Eindrücke von seinen derzeitigen und potenziellen Nationalspielerinnen machen zu können.

Vom HSV hatte er dazu zunächst im Vorfeld die Freigabe erhalten, im Rahmen seiner Bundestrainer-Tätigkeit die Arbeit als Nachwuchschef reduzieren zu dürfen. In dem Zeitungsbericht ist nunmehr davon die Rede, dass Hrubesch gar nicht mehr zum HSV in die Nachwuchsabteilung zurückkehren wird.

DFB-Elf trifft am 1. Dezember auf Dänemark

So gab der ehemalige Weltklasse-Stürmer selbst bekannt, dass er sich am kommenden Samstag die Partie 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg vor Ort ansehen werde. Am Sonntag dann will er sich das Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg anschauen.

"Ich werde mir die Frauen weiter angucken, sodass wir ein paar Eindrücke mehr kriegen – das hilft uns Richtung Dänemark", so Hrubesch in Bezug auf den bisherigen Spitzenreiter in der deutschen Nations-League-Gruppe 3, in der es auch um ein direktes Ticket für die Olympia-Qualifikation für 2024 geht. Gegen Dänemark tritt die DFB-Elf am 1. Dezember (ab 20:30 Uhr in Rostock) an.