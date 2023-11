Statt Guirassy: Abwehr-Turm wird zum neuen VfB-Star

IMAGO/Ralf Poller/Avanti

Dan-Axel Zagadou (l.) zeigte gegen Union Berlin eine Top-Leistung

Nach dem hart erkämpften 1:0-Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den Bundesliga-Konkurrenten 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal wurde Torschütze Deniz Undav nach der Partie als Man of the Match ausgezeichnet. Dabei hätte der VfB-Angreifer die Auszeichnung auch gerne weitergereicht an den Mann, der endlich und endgültig im Ländle angekommen ist.

"Nur, weil ich das Tor gemacht habe, muss ich nicht zwangsläufig der Held sein. Ich überlege, ob ich den Award Daxo (Dan-Axel Zagadou, Anm. d. Red.) gebe. Er hat es heute auch verdient", so der Sommer-Neuzugang nach Abpfiff.

Dan-Axel Zagadou spielt mittlerweile seit 13 Monaten bei den Schwaben, wurde er doch im September 2022 ablösefrei vom damaligen Sportdirektor Sven Mislintat zum VfB geholt.

Hinterließ er in seinen Anfangsmonaten nach vielen Verletzungssorgen und instabilen Leistungen noch viele Fragezeichen bei den Stuttgarter Anhängern, so schwingt sich der Innenverteidiger mittlerweile mehr und mehr zum Publikumsliebling auf.

Gegen die Eisernen aus Berlin zeigte der 24-Jährige erneut eine blitzsaubere Leistung, mit der er sich nach der Partie ein Extralob seines Cheftrainers Sebastian Hoeneß abholte.

"Dahinten waren einige richtig gut und haben dafür gesorgt, dass wir kein Gegentor bekommen. Aber Daxo war überragend", meinte Hoeneß, der mit seiner Elf in das Pokal-Achtelfinale eingezogen war.

Auch VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth lobte Zagadou für eine Performance auf Top-Niveau: "Er war der absolute Fels in der Brandung", befand Wohlgemuth über den 1,96-m-Hünen, der zum Abwehr-Turm in der Pokal-Schlacht gegen Union Berlin avancierte.

Das Zahlenwerk des Pokalduells bestätigen diese Annahme: Der ehemalige Verteidiger von Borussia Dortmund gewann 78 Prozent seiner Zweikämpfe am Boden, 88 Prozent aller Luftduelle entschied er für sich. Auch seine Passquote von 92 Prozent (bei 95 gespielten Pässen) ist ein starker Wert.

VfB-Teamkollege Undav: "Überragend"

Torschütze Undav versah die gesamte Defensivreihe ebenfalls mit großem Lob: "Die machen es überragend. Es ist Wahnsinn, was die dahinten alles weghauen. Wenn du so eine Verteidigung hast, brauchst du dir wenig Sorgen zu machen."

